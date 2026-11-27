KLA-Aktie S&P 500 Gewinner: Chipausrüster legt zu – warum die Aktie um 5,1 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:24 2 Min.

Die KLA-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 5,09 Prozent auf 141,04 US-Dollar profitiert der Zulieferer der Halbleiterindustrie von der Erholung der Chipwerte.

Die KLA-Aktie (ISIN: US4824801009, WKN: 865884, Handelssymbol: KLAC) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 5,09 Prozent auf 141,04 US-Dollar. Eine eigene Nachricht zum Tag wurde nicht gefunden. KLAC KLAC — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr KLAC — — — KLA im laufenden Handel +5,09 % Kurs im laufenden Handel 141,04 $ Nasdaq 100 am Vormittag +2 % Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Quelle : Kurse am 27. November 2026; Cryptobriefing Die Gründe für den Kursgewinn Chip-Erholung zieht auch die Ausrüster mit Am Black Friday kehrten Anleger in Halbleiterwerte zurück, auch in Ausrüster, die zuvor unter Druck standen. Marktberichte erwähnen vorbörslich Erholungen bei Chipausrüstern wie Lam Research nach deutlichen Verlusten. KLA liefert Mess- und Prüftechnik für die Chipfertigung und folgt dieser Stimmung. Eine Unternehmensmeldung zum Tag liegt nicht vor. 01 Chip-Rebound Halbleiter erholen sich breit. 02 Ausrüster Auch Zulieferer ziehen nach Verlusten an. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Zyklus im Blick KLA hängt an den Investitionen der Chiphersteller. Ein einzelner Erholungstag ändert daran nichts. Was für die KLA-Aktie spricht Sektorerholung: Chipwerte sind gefragt.

Zuliefererrolle: Prüftechnik ist in der Fertigung zentral. Was die KLA-Aktie belasten kann Investitionszyklus: Kürzungen der Chiphersteller träfen das Geschäft.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der KLA-Aktie Unternehmen: KLA Corporation

ISIN: US4824801009 · WKN: 865884

Handelssymbol: KLAC (Nasdaq)

Branche: Halbleiterausrüstung Häufige Fragen zur KLA-Aktie Warum ist die KLA-Aktie S&P 500 Gewinner?

Sie steigt um 5,09 Prozent auf 141,04 US-Dollar im Zuge der Chip-Erholung; ein Einzelauslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US4824801009, WKN 865884, Handelssymbol KLAC. Fazit: Der S&P 500 Gewinner KLA im Chip-Rebound Die KLA-Aktie gewinnt mit dem Sektor. Weitere Impulse hängen an den Investitionen der Chiphersteller.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.