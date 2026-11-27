Die KLA-Aktie (ISIN: US4824801009, WKN: 865884, Handelssymbol: KLAC) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages: Sie steigt im verkürzten Handel um 5,09 Prozent auf 141,04 US-Dollar. Eine eigene Nachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
KLA-Aktie S&P 500 Gewinner: Chipausrüster legt zu – warum die Aktie um 5,1 Prozent steigt
Die KLA-Aktie zählt am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 5,09 Prozent auf 141,04 US-Dollar profitiert der Zulieferer der Halbleiterindustrie von der Erholung der Chipwerte.
KLACKLAC
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Die Gründe für den Kursgewinn
Chip-Erholung zieht auch die Ausrüster mit
Am Black Friday kehrten Anleger in Halbleiterwerte zurück, auch in Ausrüster, die zuvor unter Druck standen. Marktberichte erwähnen vorbörslich Erholungen bei Chipausrüstern wie Lam Research nach deutlichen Verlusten. KLA liefert Mess- und Prüftechnik für die Chipfertigung und folgt dieser Stimmung. Eine Unternehmensmeldung zum Tag liegt nicht vor.
Chip-Rebound
Halbleiter erholen sich breit.
Ausrüster
Auch Zulieferer ziehen nach Verlusten an.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Zyklus im Blick
KLA hängt an den Investitionen der Chiphersteller. Ein einzelner Erholungstag ändert daran nichts.
Häufige Fragen zur KLA-Aktie
Warum ist die KLA-Aktie S&P 500 Gewinner?
Sie steigt um 5,09 Prozent auf 141,04 US-Dollar im Zuge der Chip-Erholung; ein Einzelauslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US4824801009, WKN 865884, Handelssymbol KLAC.
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