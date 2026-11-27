Die KLA Aktie (US-Handelssymbol: KLAC) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 5,09 Prozent auf 141,04 Dollar. KLA baut Anlagen zur Kontrolle von Chips in der Fertigung.
KLA Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Chipausrüster legt zu
Die KLA Aktie steht am Freitag bei 141,04 Dollar und zählt mit plus 5,09 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Hersteller von Chip-Prüfanlagen antreibt.
Kursgrund
Warum die KLA Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die KLA Aktie folgt der Erholung im Chipsektor, die auch Ausrüster erfasst. Als Nasdaq100 Gewinner legt sie mehr als 5 Prozent zu.
Häufige Fragen zur KLA Aktie
Warum ist die KLA Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte sind gefragt.
Wie hoch ist der Kurs der KLA Aktie?
Am Freitagabend 141,04 Dollar.
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