KION Aktie: Plus 6,3 Prozent – der Gabelstaplerbauer ist MDAX Gewinner der Woche, über 31 Euro

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:45 2 Min.

Die KION Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 6,30 Prozent auf 31,04 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Die Erholung der Industriewerte trägt den Intralogistikkonzern.

Bild: KION GROUP AG

Die KION Aktie beendet die Woche deutlich höher. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Frankfurter Herstellers von Gabelstaplern und Lagertechnik um 6,30 Prozent und schloss am Freitag bei 31,04 Euro. Damit gehört KION zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der KION Aktie am Freitag 31,04 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +6,30 % Kursziel von Barclays 32 EUR MDAX-Plus am Donnerstag +2,34 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; Barclays Die Woche Warum die KION Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Bei KION gab es in der Woche keine neue Unternehmensmeldung. Die Aktie stieg mit den zyklischen Industriewerten, die ab Donnerstag von der Markterholung profitierten. Nach dem DAX-Tief seit Juli am Mittwoch legte der MDAX am Donnerstag 2,34 Prozent zu. Barclays-Analyst Timothy Lee bestätigte am 26. November seine Einstufung „Equal Weight“ mit einem Kursziel von 32 Euro. Mit dem Schlusskurs von 31,04 Euro liegt die Aktie damit nur noch knapp unter diesem Ziel. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die KION Aktie sprechen könnte Erholung der Industriewerte

Wachstumsmarkt Lagerautomatisierung

Freundliche Börsenstimmung Was Anleger bedenken sollten Kurs nahe am Barclays-Ziel

Zyklisches Staplergeschäft

Keine eigene Nachricht als Treiber Einordnung der Redaktion: Die KION Aktie ist MDAX Gewinner der Woche im Sog der Industrieerholung. Nach dem Anstieg ist der Abstand zum Barclays-Ziel klein. FAQ Häufige Fragen zur KION Aktie Warum war die KION Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Zyklische Industriewerte erholten sich in der zweiten Wochenhälfte kräftig. Wie bewertet Barclays die KION Aktie?

Mit „Equal Weight“ und einem Kursziel von 32 Euro (Timothy Lee, 26. November). Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der KION Aktie?

ISIN DE000KGX8881, WKN KGX888. Handelssymbol an deutschen Börsen: KGX. US-Handelssymbol: KIGRY. Fazit zur KION Aktie Die KION Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 31 Euro.

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