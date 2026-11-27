Die KION Aktie erholt sich. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Frankfurter Gabelstapler- und Lagertechnikkonzerns bei 30,70 Euro, ein Plus von 0,64 Euro oder 2,13 Prozent. Damit gehört KION zu den MDAX Gewinnern.
KION Aktie: Gegenbewegung nach der Barclays-Abstufung – der Gabelstaplerkonzern ist MDAX Gewinner
Die KION Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,13 Prozent auf 30,70 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Einen Tag nach der Abstufung durch Barclays setzt eine Gegenbewegung ein. Zyklische Werte sind gefragt.
Der Auslöser
Warum die KION Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Am Donnerstag hatte Barclays-Analyst Timothy Lee die Aktie von „Overweight“ auf „Equal Weight“ abgestuft und das Kursziel auf 32 Euro gesenkt. Er verwies auf Margendruck, chinesische Konkurrenz und fehlende Kurstreiber. Am Freitag überwiegt die wieder gestiegene Risikobereitschaft, die laut dpa-AFX die Märkte trägt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Aktie ist tief gefallen. Am 20. November markierte sie auf Xetra mit 28,96 Euro ein Zwölfmonatstief. Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 9 für 2026. Auch Berenberg hatte das Kursziel zuletzt von 47 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung „Hold“ bestätigt.
Die Baustellen
Schwache Stapleraufträge, Wechsel im Aufsichtsrat
Die Lagerautomatisierung wächst, doch schwächere Stapleraufträge belasten den Ausblick, die Jahresprognose wurde gesenkt. Zudem legt Aufsichtsratschef Mohsen Sohi sein Amt zum 31. Dezember nieder.
Einordnung der Redaktion: Die KION Aktie ist MDAX Gewinner mit einer Gegenbewegung nach schlechten Nachrichten. Neue Kurstreiber fehlen bislang.
FAQ
Häufige Fragen zur KION Aktie
Warum steigt die KION Aktie heute?
Nach der Abstufung durch Barclays setzt eine Gegenbewegung ein, die Risikobereitschaft am Markt steigt.
Was hat Barclays zu KION gesagt?
Abstufung auf „Equal Weight“, Kursziel 32 Euro, wegen Margendruck und chinesischer Konkurrenz.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der KION Aktie?
ISIN DE000KGX8881, WKN KGX888. Handelssymbol an deutschen Börsen: KGX. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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