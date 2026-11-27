KION Aktie: Gegenbewegung nach der Barclays-Abstufung – der Gabelstaplerkonzern ist MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die KION Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,13 Prozent auf 30,70 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Einen Tag nach der Abstufung durch Barclays setzt eine Gegenbewegung ein. Zyklische Werte sind gefragt.

Bild: KION GROUP AG

Die KION Aktie erholt sich. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Frankfurter Gabelstapler- und Lagertechnikkonzerns bei 30,70 Euro, ein Plus von 0,64 Euro oder 2,13 Prozent. Damit gehört KION zu den MDAX Gewinnern. Kurs der KION Aktie am Morgen 30,70 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,13 % Zwölfmonatstief vom 20.11.2026 28,96 EUR Kursziel von Barclays 32 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:03 Uhr; Barclays; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die KION Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Am Donnerstag hatte Barclays-Analyst Timothy Lee die Aktie von „Overweight“ auf „Equal Weight“ abgestuft und das Kursziel auf 32 Euro gesenkt. Er verwies auf Margendruck, chinesische Konkurrenz und fehlende Kurstreiber. Am Freitag überwiegt die wieder gestiegene Risikobereitschaft, die laut dpa-AFX die Märkte trägt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Aktie ist tief gefallen. Am 20. November markierte sie auf Xetra mit 28,96 Euro ein Zwölfmonatstief. Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 9 für 2026. Auch Berenberg hatte das Kursziel zuletzt von 47 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung „Hold“ bestätigt. Die Baustellen Schwache Stapleraufträge, Wechsel im Aufsichtsrat Die Lagerautomatisierung wächst, doch schwächere Stapleraufträge belasten den Ausblick, die Jahresprognose wurde gesenkt. Zudem legt Aufsichtsratschef Mohsen Sohi sein Amt zum 31. Dezember nieder. Was für die KION Aktie sprechen könnte Niedrige Bewertung

Wachstum in der Lagerautomatisierung

Nähe zum Zwölfmonatstief Was Anleger bedenken sollten Abstufung durch Barclays

Chinesische Konkurrenz

Nachfolge im Aufsichtsrat offen Einordnung der Redaktion: Die KION Aktie ist MDAX Gewinner mit einer Gegenbewegung nach schlechten Nachrichten. Neue Kurstreiber fehlen bislang. FAQ Häufige Fragen zur KION Aktie Warum steigt die KION Aktie heute?

Nach der Abstufung durch Barclays setzt eine Gegenbewegung ein, die Risikobereitschaft am Markt steigt. Was hat Barclays zu KION gesagt?

Abstufung auf „Equal Weight“, Kursziel 32 Euro, wegen Margendruck und chinesischer Konkurrenz. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der KION Aktie?

ISIN DE000KGX8881, WKN KGX888. Handelssymbol an deutschen Börsen: KGX. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur KION Aktie Die KION Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner. Nach der Barclays-Abstufung erholt sich der Gabelstaplerkonzern.

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