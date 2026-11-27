KION Aktie: Über 31 Euro – der Gabelstaplerkonzern ist MDAX Gewinner, die Barclays-Abstufung ist verdaut

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die KION Aktie steigt am Freitag um 3,26 Prozent auf 31,04 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Im Tagesverlauf baut der Frankfurter Konzern sein Plus aus. Die Abstufung durch Barclays vom Vortag ist mehr als aufgeholt.

Bild: KION GROUP AG

Die KION Aktie legt im Tagesverlauf weiter zu. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Frankfurter Gabelstapler- und Lagertechnikkonzerns bei 31,04 Euro, ein Plus von 0,98 Euro oder 3,26 Prozent. Damit gehört KION am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Morgen hatte das Plus noch bei 2,13 Prozent gelegen. Kurs der KION Aktie am Abend 31,04 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,26 % Zwölfmonatstief vom 20.11.2026 28,96 EUR Kursziel von Barclays 32 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:37 Uhr; Barclays; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die KION Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. KION profitiert von der breiten Erholung am Markt, der MDAX schloss 1,60 Prozent höher. Am Donnerstag hatte Barclays-Analyst Timothy Lee die Aktie noch von „Overweight“ auf „Equal Weight“ abgestuft und das Kursziel auf 32 Euro gesenkt. Er verwies auf Margendruck und chinesische Konkurrenz. Mit 31,04 Euro liegt der Kurs nun über dem Niveau vor der Abstufung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Aktie hatte am 20. November auf Xetra mit 28,96 Euro ein Zwölfmonatstief markiert. Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 9 für 2026. Die Baustellen Schwache Stapleraufträge, Wechsel im Aufsichtsrat Die Lagerautomatisierung wächst, doch schwächere Stapleraufträge belasten den Ausblick, die Jahresprognose wurde gesenkt. Zudem legt Aufsichtsratschef Mohsen Sohi sein Amt zum 31. Dezember nieder. Was für die KION Aktie sprechen könnte Niedrige Bewertung

Abstufung mehr als aufgeholt

Wachstum in der Lagerautomatisierung Was Anleger bedenken sollten Barclays nur bei Equal Weight

Chinesische Konkurrenz

Nachfolge im Aufsichtsrat offen Einordnung der Redaktion: Die KION Aktie ist MDAX Gewinner und schüttelt die Abstufung ab. Für eine nachhaltige Wende braucht es bessere Auftragszahlen. FAQ Häufige Fragen zur KION Aktie Warum steigt die KION Aktie heute?

Der Gesamtmarkt erholt sich, die Aktie holt die Abstufung durch Barclays mehr als auf. Was hat Barclays zu KION gesagt?

Abstufung auf „Equal Weight“, Kursziel 32 Euro, wegen Margendruck und chinesischer Konkurrenz. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der KION Aktie?

ISIN DE000KGX8881, WKN KGX888. Handelssymbol an deutschen Börsen: KGX. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur KION Aktie Die KION Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und schließt über 31 Euro. Der Gabelstaplerkonzern lässt die Abstufung hinter sich.

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