Die KION Aktie legt im Tagesverlauf weiter zu. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Frankfurter Gabelstapler- und Lagertechnikkonzerns bei 31,04 Euro, ein Plus von 0,98 Euro oder 3,26 Prozent. Damit gehört KION am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Morgen hatte das Plus noch bei 2,13 Prozent gelegen.
KION Aktie: Über 31 Euro – der Gabelstaplerkonzern ist MDAX Gewinner, die Barclays-Abstufung ist verdaut
Die KION Aktie steigt am Freitag um 3,26 Prozent auf 31,04 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Im Tagesverlauf baut der Frankfurter Konzern sein Plus aus. Die Abstufung durch Barclays vom Vortag ist mehr als aufgeholt.
Der Auslöser
Warum die KION Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. KION profitiert von der breiten Erholung am Markt, der MDAX schloss 1,60 Prozent höher. Am Donnerstag hatte Barclays-Analyst Timothy Lee die Aktie noch von „Overweight“ auf „Equal Weight“ abgestuft und das Kursziel auf 32 Euro gesenkt. Er verwies auf Margendruck und chinesische Konkurrenz. Mit 31,04 Euro liegt der Kurs nun über dem Niveau vor der Abstufung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Aktie hatte am 20. November auf Xetra mit 28,96 Euro ein Zwölfmonatstief markiert. Auf Basis der Konsensschätzungen ergibt sich ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 9 für 2026.
Die Baustellen
Schwache Stapleraufträge, Wechsel im Aufsichtsrat
Die Lagerautomatisierung wächst, doch schwächere Stapleraufträge belasten den Ausblick, die Jahresprognose wurde gesenkt. Zudem legt Aufsichtsratschef Mohsen Sohi sein Amt zum 31. Dezember nieder.
Einordnung der Redaktion: Die KION Aktie ist MDAX Gewinner und schüttelt die Abstufung ab. Für eine nachhaltige Wende braucht es bessere Auftragszahlen.
FAQ
Häufige Fragen zur KION Aktie
Warum steigt die KION Aktie heute?
Der Gesamtmarkt erholt sich, die Aktie holt die Abstufung durch Barclays mehr als auf.
Was hat Barclays zu KION gesagt?
Abstufung auf „Equal Weight“, Kursziel 32 Euro, wegen Margendruck und chinesischer Konkurrenz.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der KION Aktie?
ISIN DE000KGX8881, WKN KGX888. Handelssymbol an deutschen Börsen: KGX. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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