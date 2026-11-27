Was erwartet Kion für 2026?

Einen Umsatz von 11,45 bis 11,75 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 815 bis 875 Millionen Euro.

Welches Geschäft wächst?

Die Lagerautomatisierung mit einem Umsatzplus von 15,8 Prozent.

Wer verlässt den Aufsichtsrat?

Vorsitzender Mohsen Sohi zum 31. Dezember.

Welche ISIN und WKN hat die Kion Aktie?

ISIN DE000KGX8881, WKN KGX888, Handelssymbol KGX, US-Handelssymbol KIGRY.