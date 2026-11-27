Die Kion Aktie gehört zu den großen Verlierern des Jahres. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs etwa halbiert, Mitte November schloss sie bei 33,41 Euro. Der Frankfurter Spezialist für Gabelstapler und Lagertechnik musste seine Ziele senken.
Kion Aktie: Kurs halbiert, Prognose gesenkt, Aufsichtsratschef geht – ist der Lagerspezialist jetzt zu billig?
Gesenkte Ziele, ein halbierter Kurs seit Jahresbeginn und ein Rückzug an der Spitze des Aufsichtsrats: Die Kion Aktie steckt in der Krise. Doch die Lagerautomatisierung wächst zweistellig. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Kion Aktie trägt die ISIN DE000KGX8881 und die WKN KGX888. In Deutschland lautet das Handelssymbol KGX, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol KIGRY gehandelt.
Die Prognose
Ziele nach unten
Kion erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 11,45 bis 11,75 Milliarden Euro, nach zuvor 11,525 bis 12,025 Milliarden. Das bereinigte EBIT soll bei 815 bis 875 Millionen Euro liegen, statt bei 880 bis 980 Millionen. Belastend wirken vor allem das schwache Geschäft mit Gabelstaplern sowie Kosten für Zukäufe und das Effizienzprogramm.
Kion hat zwei Geschäfte: Stapler, die schwächeln, und Lagerroboter, die wachsen. Der Markt bewertet derzeit nur das erste.
Der Lichtblick
Automatisierung wächst zweistellig
In der Lagerautomatisierung stieg der Umsatz um 15,8 Prozent, die operative Marge verbesserte sich von 6,2 auf 7,4 Prozent. Die Aufträge legten allerdings nur um 1,4 Prozent zu. Zusätzlich kündigte Aufsichtsratschef Mohsen Sohi seinen Rückzug zum Jahresende an, die Suche nach einer Nachfolge läuft. Für die Kion Aktie kommt die Personalie zu einem heiklen Zeitpunkt.
Häufige Fragen zur Kion Aktie
Was erwartet Kion für 2026?
Einen Umsatz von 11,45 bis 11,75 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 815 bis 875 Millionen Euro.
Welches Geschäft wächst?
Die Lagerautomatisierung mit einem Umsatzplus von 15,8 Prozent.
Wer verlässt den Aufsichtsrat?
Vorsitzender Mohsen Sohi zum 31. Dezember.
Welche ISIN und WKN hat die Kion Aktie?
ISIN DE000KGX8881, WKN KGX888, Handelssymbol KGX, US-Handelssymbol KIGRY.
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