KION Aktie: Hedgefonds verschärft seine Millionen-Wette - jetzt wächst der Druck auf den MDAX-Titel!

Die KION-Aktie gerät zunehmend ins Visier professioneller Leerverkäufer. Während der Aktienkurs bei 33,80 Euro mit einem leichten Minus von 0,207 Prozent nahezu auf der Stelle tritt, sorgt eine neue Positionsaufstockung für Aufmerksamkeit: Der britische Hedgefonds Ilex Capital Partners (UK) LLP hat seine Short-Position am 12. November 2026 von 1,34 Prozent auf 1,40 Prozent erhöht. Damit setzt ein bedeutender institutioneller Marktteilnehmer verstärkt auf fallende Kurse des Intralogistikspezialisten. Zusammen mit einer weiteren gemeldeten Leerverkaufsposition summieren sich die ausgewiesenen Short-Engagements auf 2,02 Prozent des Aktienkapitals. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Wie gefährlich wird die wachsende Skepsis der Hedgefonds für die KION-Aktie?