Normalerweise fällt eine Aktie, wenn eine große Bank sie herabstuft. Bei KION geschah das Gegenteil. Die KION Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 31,04 Euro, ein Plus von 3,26 Prozent. Auf Wochensicht gewann sie 6,30 Prozent. Am Donnerstag hatte Barclays Einstufung und Kursziel gesenkt.
KION Aktie: Barclays stuft ab, der Kurs steigt trotzdem – ist bei 29 Euro das Schlimmste vorbei?
Die britische Bank senkt ihr Kursziel für den Gabelstaplerbauer um fast ein Drittel. Die KION Aktie gewinnt in derselben Woche 6,3 Prozent. Vom Jahreshoch ist sie mehr als die Hälfte entfernt.
KION Group AG · ISIN: DE000KGX8881 · WKN: KGX888 · Handelssymbol: KGX · US-Handelssymbol: KIGRY
Barclays PLC · ISIN: GB0031348658 · WKN: 850403 · Handelssymbol: BCY · US-Handelssymbol: BCS
Die Abstufung
Zu spät für schlechte Nachrichten
Barclays hat die KION Aktie am 26. November 2026 von „Overweight“ auf „Equal Weight“ herabgestuft und das Kursziel von 46 auf 32 Euro gesenkt. Der Xetra-Schluss lag an diesem Tag bei 30,06 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Einen Tag später stand die Aktie rund einen Euro höher.
Die Erklärung liegt im Kursverlauf. Die Aktie hatte im November bei 28,96 Euro ein Zwölfmonatstief markiert, nach einem 52-Wochen-Hoch von 70,45 Euro. Wer nach einem Minus von fast 60 Prozent abstuft, bestätigt, was im Kurs schon steht. Ein Marktkommentar verwies am Freitag darauf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf einen historischen Tiefpunkt gefallen sei.
Bei KION laufen zwei Geschäfte gegeneinander. Die Lagerautomatisierung wächst, das Staplergeschäft schrumpft. Solange der Stapler den Großteil des Ergebnisses liefert, gewinnt an der Börse die schlechte Nachricht.
Das Geschäft
Automatisierung stark, Stapler schwach
Im dritten Quartal zeigte sich ein gemischtes Bild. Das Geschäft mit automatisierten Lagersystemen legte in den ersten neun Monaten deutlich zu. Die Sparte für Gabelstapler und Service blieb dagegen unter dem Vorjahr, der Auftragseingang hinter dem Markt zurück. KION senkte deshalb den Ausblick für 2026. Für den freien Mittelzufluss erwartet der Konzern jetzt 400 bis 500 Millionen Euro statt zuvor 420 bis 540 Millionen Euro.
Ab 2027 berichtet KION in einer neuen Segmentstruktur. Für die Aktie zählt vorerst, ob sich die Bestellungen im Staplergeschäft stabilisieren. Das Geschäft hängt an der Investitionsbereitschaft von Industrie und Handel – und die ist in Europa schwach.
Häufige Fragen zur KION Aktie
Wo steht die KION Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 31,04 Euro (plus 3,26 Prozent).
Was hat Barclays entschieden?
Herabstufung von „Overweight“ auf „Equal Weight“ und ein Kursziel von 32 statt 46 Euro, am 26. November 2026.
Warum wurde der Ausblick gesenkt?
Wegen eines schwächeren Auftragseingangs im Geschäft mit Gabelstaplern.
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