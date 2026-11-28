Im dritten Quartal zeigte sich ein gemischtes Bild. Das Geschäft mit automatisierten Lagersystemen legte in den ersten neun Monaten deutlich zu. Die Sparte für Gabelstapler und Service blieb dagegen unter dem Vorjahr, der Auftragseingang hinter dem Markt zurück. KION senkte deshalb den Ausblick für 2026. Für den freien Mittelzufluss erwartet der Konzern jetzt 400 bis 500 Millionen Euro statt zuvor 420 bis 540 Millionen Euro.