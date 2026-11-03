Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Kinross Gold Corp. (ISIN: CA4969024047, WKN: A0DM94, Ticker-Symbol: KIN2, Toronto Stock Exchange-Symbol: K, NYSE-Symbol: KGC) unter die Lupe. Der kanadische Konzern habe seine ursprüngliche Prognose von rund 2 Mio. Unzen für die Jahre 2026 und 2027 leicht nach unten revidiert. Man erwarte nun eine jährliche Produktion von 1,84 bis 1,86 Mio. Unzen Goldäquivalent. Auch die gemeldeten Zahlen seien nicht überragend gewesen. Die Aktie habe daraufhin ein neues Tief markiert. Damit sei der Titel aber wieder in eine Kaufzone gerutscht, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.11.2026)
Kinross Gold Aktie: Wieder in einer Kaufzone!
Neues Tief
Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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