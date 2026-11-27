Die Kingfisher-Aktie fällt am Freitagmorgen bei Tradegate um 1,22 Prozent auf 4,54 Euro und gehört damit zu den CBOE UK 100 Verlierern. Der Umsatz von rund 9.600 Euro ist überschaubar, aber vorhanden.
Kingfisher-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Baumarktkette fällt um 1,2 Prozent – Gewinnmitnahmen nach Prognoseanhebung
Die Kingfisher-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Nach dem Q3-Update mit höherer Gewinnprognose nehmen Anleger Gewinne mit.
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Die Hintergründe
Gute Nachricht, schwache Aktie
Am 24. November hatte Kingfisher, Mutterkonzern von B&Q und Screwfix, nach einem soliden dritten Quartal die Gewinnprognose angehoben, getragen vom Geschäft von Screwfix. Trotzdem steht die Aktie unter Druck: Schon am Donnerstag verlor sie bei Tradegate 2,33 Prozent auf 4,532 Euro.
Die Kingfisher-Aktie zeigt damit ein klassisches Muster: Nach guten Nachrichten und einem Anstieg nehmen Anleger Gewinne mit. Für einen Verkaufsgrund am Freitag gibt es keinen Beleg.
Steckbrief
- Unternehmen
- Kingfisher plc
- ISIN
- GB0033195214
- Symbol London
- KGF
- US-Symbol
- KGFHY (OTC)
- Kurs
- 4,54 Euro
- Veränderung
- −1,22 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:19 Uhr
Warum fällt die Kingfisher-Aktie?
Vermutlich Gewinnmitnahmen nach dem Q3-Update; eine neue Nachricht am Freitag ist nicht belegt.
Was meldete Kingfisher am 24. November?
Eine höhere Gewinnprognose nach solidem dritten Quartal.
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