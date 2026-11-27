Nach Berichten von Taipei Times (Reuters, 27. November) und Seoul Economic Daily gilt seit dem 19. November 2026 eine Regel des US-Handelsministeriums: Chinesische Firmen brauchen eine Lizenz, wenn sie große Rechenkapazität auf Basis fortschrittlicher US-Chips in Rechenzentren außerhalb der USA nutzen. Die Schwelle liegt grob bei 750 H100-Äquivalenten. Anbieter, die solche Dienste bereits erbringen, haben 90 Tage Zeit, eine Lizenz zu beantragen. Zusätzlich werden Lizenzen für Lieferungen fortschrittlicher Chips nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien verlangt; qualifizierte US-Unternehmen sind ausgenommen.

Laut Financial Times (zitiert von The National am 26. November) hat Nvidia Partner gebeten, Server mit seinen KI-Chips nicht mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern; Dell und Supermicro informierten Kunden, dass Bestellungen nicht freigegeben werden. Ob der Stopp vorübergehend ist, ist unklar. Ein Cloud-Anbieter sagte der FT, niemand wisse, wie die Lizenz zu beantragen sei, während die 90 Tage laufen.