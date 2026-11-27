Die Keysight-Aktie (Keysight Technologies, ISIN US49338L1035, WKN A12B6J, Handelssymbol KEYS) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 275,66 US-Dollar. Das sind 7,97 US-Dollar oder 2,98 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag war die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Keysight-Aktie: S&P 500 Gewinner mit Messtechnik-Schub
Die Keysight-Technologies-Aktie gehört am Freitag mit rund 3 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern, ohne dass ein eigener Auslöser erkennbar ist.
KEYSKEYS
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Keysight-Aktie steigt
Erholung bei Technologiewerten
Chip- und Infrastrukturwerte legen nach dem Feiertag zu. Keysight liefert Mess- und Testtechnik für Netzwerke und Halbleiter und profitiert vom Branchenrebound.
Gleichlauf mit Teradyne
Auch Teradyne, Anbieter von Testsystemen für Chips, steigt. Das spricht für eine Bewegung bei Testtechnik-Werten.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Keysight liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Keysight stellt elektronische Test- und Messgeräte her, die bei der Entwicklung von Chips und Hochgeschwindigkeitsnetzen gebraucht werden. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Keysight-Aktie
Warum steigt die Keysight-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Erholung bei Technologiewerten stützt.
Wie stark steigt die Keysight-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 2,98 Prozent auf 275,66 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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