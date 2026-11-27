Die Keurig Dr Pepper Aktie (US-Handelssymbol: KDP) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Laut Kursliste verliert sie 0,51 Prozent auf 35,45 Dollar. Der Konzern verkauft Kaffeekapseln und Getränke.
Keurig Dr Pepper Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Abend – Defensivwert hinkt hinterher
Die Keurig Dr Pepper Aktie steht am Freitag bei 35,45 Dollar und zählt mit minus 0,51 Prozent laut Kursliste zu den Nasdaq100 Verlierern. Warum Defensivwerte an einem Tech-Tag zurückbleiben.
Kursgrund
Warum die Keurig Dr Pepper Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. An einem Tag mit 95 Gewinnern und nur 6 Verlierern im Nasdaq 100 bleiben defensive Konsumwerte wie die Keurig Dr Pepper Aktie offenbar zurück. Als Nasdaq100 Verlierer gibt sie nur leicht nach.
Häufige Fragen zur Keurig Dr Pepper Aktie
Warum ist die Keurig Dr Pepper Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Keurig Dr Pepper Aktie?
Am Freitagabend 35,45 Dollar.
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