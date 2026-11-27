K+S Aktie: Vorstände kaufen, der Kurs bröckelt – der Düngerkonzern ist MDAX Verlierer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die K+S Aktie fällt am Freitagmorgen um 0,81 Prozent auf 12,20 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Der Kali- und Salzkonzern notiert nahe seinem Sechs-Monats-Tief. Vier Vorstände haben zuletzt mehrfach eigene Aktien gekauft.

Bild: K+S

Die K+S Aktie gibt leicht nach. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Kasseler Kali- und Salzkonzerns bei 12,20 Euro, ein Minus von 0,10 Euro oder 0,81 Prozent. Damit gehört K+S zu den MDAX Verlierern. Kurs der K+S Aktie am Morgen 12,20 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,81 % Sechs-Monats-Tief vom 23.11.2026 11,82 EUR von Vorständen gekaufte Aktien seit Mitte November 31.500 Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:05 Uhr; boerse.de; aktiencheck.de; K+S Der Auslöser Warum die K+S Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. K+S kann von der Erholung der Rohstoffwerte am Freitag nicht profitieren und gibt einen Teil des Vortagesgewinns ab. Die Aktie hatte am 23. November mit 11,82 Euro ein Sechs-Monats-Tief markiert. Der DZ Bank zufolge fehlen dem Papier derzeit klare Kurstreiber. Bemerkenswert ist das Verhalten des Managements. Vorstandschef Christian Meyer, Finanzchef Jens Christian Keuthen und zwei Kolleginnen haben seit Mitte November in sieben Transaktionen 31.500 Aktien für rund 392.000 Euro gekauft. Der durchschnittliche Kaufkurs lag bei 12,44 Euro und damit über dem aktuellen Kurs. Die Fundamentaldaten Prognose eingeengt, Preise schwanken K+S erwartet für 2026 ein EBITDA von 700 bis 750 Millionen Euro, nachdem die Spanne zuvor bei 680 bis 760 Millionen Euro gelegen hatte. Die DZ Bank senkte den fairen Wert zuletzt von 16,75 auf 16,00 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die K+S Aktie sprechen könnte Insiderkäufe durch vier Vorstände

Untergrenze der Prognose angehoben

Nähe zum Sechs-Monats-Tief Was Anleger bedenken sollten Schwankende Düngemittelpreise

Fehlende Kurstreiber

Obergrenze der Prognose gesenkt Einordnung der Redaktion: Die K+S Aktie ist MDAX Verlierer, obwohl das Management kauft. Insiderkäufe allein reichen nicht, solange der Kalimarkt keine Impulse liefert. FAQ Häufige Fragen zur K+S Aktie Warum fällt die K+S Aktie heute?

K+S gibt einen Teil des Vortagesgewinns ab, klare Kurstreiber fehlen. Wie viele Aktien haben die K+S-Vorstände gekauft?

Seit Mitte November 31.500 Aktien für rund 392.000 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der K+S Aktie?

ISIN DE000KSAG888, WKN KSAG88. Handelssymbol an deutschen Börsen: SDF. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur K+S Aktie Die K+S Aktie ist am Morgen MDAX Verlierer. Der Düngerkonzern notiert unter dem Einstiegskurs seiner Vorstände.

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