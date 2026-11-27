So geschlossen kauft selten ein Vorstand. Bei K+S haben vier Vorstandsmitglieder zwischen dem 16. und 25. November in sieben Transaktionen insgesamt 31.500 Aktien erworben. Das Gesamtvolumen liegt bei rund 392.000 Euro (eigene Rechnung). Auffällig ist das Muster: Der erste Kauf fand bei 12,76 Euro statt, der letzte bei 11,90 Euro. Die Manager haben in den fallenden Kurs der K+S Aktie hinein immer wieder nachgelegt.
K+S Aktie: Vier Vorstände kaufen sieben Mal in zehn Tagen – von 12,76 hinunter bis 11,90 Euro
Bei K+S greift die Chefetage geschlossen zu: Vorstandschef Christian H. Meyer, Finanzchef Jens Christian Keuthen und zwei Kolleginnen haben seit Mitte November 31.500 Aktien für rund 392.000 Euro gekauft. Je tiefer die K+S Aktie fiel, desto öfter kauften sie nach. Was hinter der Kaufserie steckt.
Die Stammdaten: Die K+S Aktie trägt die ISIN DE000KSAG888 und die WKN KSAG88. Das Handelssymbol lautet SDF, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol KPLUY gehandelt.
Die Insider Trades
Wer wann gekauft hat
Christian H. Meyer, Vorstandsvorsitzender
12.000 Aktien zu 12,50 Euro am 19. November, wenige Tage später weitere 4.000 Aktien zu 12,10 Euro. Zusammen 198.400 Euro – der größte Einzelkäufer.
Jens Christian Keuthen, Finanzvorstand
8.000 Aktien zu 12,76 Euro am 16. November (102.080 Euro), dazu 1.900 Aktien zu 11,90 Euro am 25. November. Zusammen 124.690 Euro.
Christina Daske, Vorstand
4.000 Aktien an zwei Tagen zu 12,30 bis 12,50 Euro, zusammen 49.600 Euro.
Carin-Martina Tröltzsch, stellvertretende Vorstandsvorsitzende
1.600 Aktien zu 11,90 Euro am 23. November, zusammen 19.040 Euro.
Die Einordnung
Warum Kaufserien mehr zählen als Einzelkäufe
Ein einzelner Insiderkauf kann Zufall oder Imagepflege sein. Wenn mehrere Vorstände kurz nacheinander kaufen, sprechen Börsianer von einem Cluster. Solche Häufungen gelten als aussagekräftiger, weil mehrere Personen mit vollem Einblick unabhängig voneinander eigenes Geld einsetzen. Bei K+S kommt hinzu, dass Vorstandschef und Finanzchef jeweils zweimal gekauft haben, beim zweiten Mal zu einem tieferen Kurs.
Die K+S Aktie notierte am 25. November bei 12,11 Euro und damit unter dem durchschnittlichen Kaufkurs der Manager von 12,44 Euro. Der Kali- und Salzkonzern leidet unter schwankenden Düngemittelpreisen. Daran ändert die Kaufserie nichts: Sie zeigt, dass der Vorstand den Kurs für niedrig hält. Ob er recht bekommt, entscheidet der Kalimarkt.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei K+S
Wer hat K+S-Aktien gekauft?
Vorstandschef Christian H. Meyer, Finanzvorstand Jens Christian Keuthen, Christina Daske und Carin-Martina Tröltzsch.
Wie viel haben die Vorstände investiert?
Zusammen rund 392.000 Euro für 31.500 Aktien zwischen dem 16. und 25. November 2026.
Zu welchen Kursen wurde gekauft?
Zwischen 12,76 Euro beim ersten und 11,90 Euro bei den jüngsten Käufen.
Welche ISIN und WKN hat die K+S Aktie?
ISIN DE000KSAG888, WKN KSAG88, Handelssymbol SDF, US-Handelssymbol KPLUY.
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