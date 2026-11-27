Ein einzelner Insiderkauf kann Zufall oder Imagepflege sein. Wenn mehrere Vorstände kurz nacheinander kaufen, sprechen Börsianer von einem Cluster. Solche Häufungen gelten als aussagekräftiger, weil mehrere Personen mit vollem Einblick unabhängig voneinander eigenes Geld einsetzen. Bei K+S kommt hinzu, dass Vorstandschef und Finanzchef jeweils zweimal gekauft haben, beim zweiten Mal zu einem tieferen Kurs.

Die K+S Aktie notierte am 25. November bei 12,11 Euro und damit unter dem durchschnittlichen Kaufkurs der Manager von 12,44 Euro. Der Kali- und Salzkonzern leidet unter schwankenden Düngemittelpreisen. Daran ändert die Kaufserie nichts: Sie zeigt, dass der Vorstand den Kurs für niedrig hält. Ob er recht bekommt, entscheidet der Kalimarkt.