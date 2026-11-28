JPMorgan-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 19: Größte US-Bank legt 4 Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:48 2 Min.

Die JPMorgan-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 4,00 % zu und ist neunzehntbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht steht die Bank bei minus 3,82 %.

Bild: JPMorganChase / Max Touhey (Pressebild)

Die JPMorgan-Aktie (ISIN US46625H1005, WKN 850628, US-Symbol JPM) ist mit einem Wochenplus von 4,00 % der neunzehntbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 3,82 %, auf Jahressicht bei plus 4,98 % und auf Fünfjahressicht bei plus 99,44 %. JPMorgan-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 19 +4,00 % Bilanz auf Monatssicht -3,82 % Bilanz auf Jahressicht +4,98 % Kurs am Freitag, 27.11. 322,96 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 19 Warum die JPMorgan-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die JPMorgan-Aktie folgt der Erholung der Finanzwerte. 01 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. JPMorgan gewann am Freitag 1,96 % auf 322,96 US-Dollar und gehörte zu den stärksten Werten des Tages. 02 Gegenbewegung Auf Monatssicht steht JPMorgan noch bei minus 3,82 %: Die Woche macht Verluste teilweise wett. 03 Zinsumfeld Banken reagieren empfindlich auf Zinserwartungen und Konjunkturdaten. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Erholung mit Nachholbedarf Das Wochenplus ist eine Gegenbewegung. Eigene Impulse fehlen. Was für die JPMorgan-Aktie spricht Starker Freitag.

Verdopplung auf Fünfjahressicht.

Breite Marktstimmung. Was gegen die JPMorgan-Aktie spricht Kein eigener Auslöser erkennbar.

Monatsbilanz im Minus.

Zins- und Konjunkturabhängigkeit. FAQ Häufige Fragen zur JPMorgan-Aktie Warum ist die JPMorgan-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie folgt der Erholung der Finanzwerte. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die JPMorgan-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 4,00 %.

Welche ISIN und WKN hat die JPMorgan-Aktie? ISIN US46625H1005, WKN 850628. US-Symbol JPM (NYSE). Steckbrief Unternehmen JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005 WKN 850628 US-Handelssymbol JPM (NYSE) Kurs 322,96 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 19 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: JPMorgan-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die JPMorgan-Aktie erholt sich mit dem Markt. Zinsen und Konjunktur bestimmen den Fortgang.

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