Selbst die mächtigste Bank der Wall Street verfehlt manchmal die Erwartungen. Im dritten Quartal blieb JPMorgan Chase beim Gewinn erstmals seit 2023 unter den Schätzungen. Doch das Zinsgeschäft wächst kräftig. Am Freitag stieg die JPMorgan Aktie um 1,96 Prozent auf 322,96 Dollar und gehörte zu den Top-Werten im Dow Jones.
JPMorgan Aktie: Erster Gewinn-Fehlschlag seit 2023, Zinsprognose angehoben – was die größte US-Bank jetzt antreibt
Höhere Kosten belasteten das dritte Quartal, doch das Zinsgeschäft brummt. Am Black Friday gehörte die JPMorgan Aktie zu den Gewinnern im Dow Jones. Was Anleger über die US-Großbank wissen müssen.
JPMorgan Chase & Co. · ISIN: US46625H1005 · WKN: 850628 · Handelssymbol: CMC · US-Handelssymbol: JPM
Die Zahlen
Kosten drücken den Gewinn
Im dritten Quartal 2026 verdiente JPMorgan 5,57 Dollar je Aktie, Analysten hatten mit rund 5,90 Dollar gerechnet. Der Umsatz lag mit 50,9 Milliarden Dollar knapp unter den erwarteten 51,3 Milliarden Dollar. Belastend wirkten um 12 Prozent höhere Kosten von 27,3 Milliarden Dollar sowie ein Verlust bei Anlagepapieren von 658 Millionen Dollar vor Steuern.
JPMorgan verdient vor allem am Zins. Für die JPMorgan Aktie ist das wachsende Zinsgeschäft wichtiger als ein einzelnes Quartal mit hohen Kosten.
Der Motor
Zinsgeschäft auf Rekordkurs
Das Nettozinsergebnis stieg im dritten Quartal um 13 Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar, getragen von Einlagenwachstum, Kreditkarten und dem Marktgeschäft. Für 2026 hob JPMorgan die Prognose auf rund 106,2 Milliarden Dollar an, nach zuvor 105,5 Milliarden Dollar. Vom Hoch bei 367 Dollar ist die JPMorgan Aktie dennoch ein gutes Stück entfernt.
Häufige Fragen zur JPMorgan Aktie
Wie schloss die JPMorgan Aktie am Freitag?
Bei 322,96 Dollar, ein Plus von 1,96 Prozent.
Warum verfehlte JPMorgan die Erwartungen?
Vor allem wegen um 12 Prozent höherer Kosten und eines Verlusts bei Anlagepapieren.
Wie entwickelt sich das Zinsgeschäft?
Das Nettozinsergebnis stieg um 13 Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar.
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