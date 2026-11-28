Wie schloss die JPMorgan Aktie am Freitag?

Bei 322,96 Dollar, ein Plus von 1,96 Prozent.

Warum verfehlte JPMorgan die Erwartungen?

Vor allem wegen um 12 Prozent höherer Kosten und eines Verlusts bei Anlagepapieren.

Wie entwickelt sich das Zinsgeschäft?

Das Nettozinsergebnis stieg um 13 Prozent auf 27,1 Milliarden Dollar.