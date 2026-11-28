Wie schloss die Johnson & Johnson Aktie am Freitag?

Bei 275,51 Dollar, ein Plus von 0,57 Prozent.

Welche Prognose gilt für 2026?

Ein Umsatz von 101,0 bis 101,4 Milliarden Dollar und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 11,05 bis 11,15 Dollar.

Wann ist der Investorentag?

Am 8. Dezember 2026.