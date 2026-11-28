Mitte Oktober brach die Aktie nach den Quartalszahlen um fünf Prozent ein – heute ist davon nichts mehr zu sehen. Am Black Friday stieg die Johnson & Johnson Aktie um 0,57 Prozent auf 275,51 Dollar. Gegenüber dem Kurs vom Zahlentag ist das ein Plus von rund zehn Prozent. In gut einer Woche lädt der Gesundheitskonzern zum Investorentag.
Johnson & Johnson Aktie: Plus 10 Prozent seit dem Zahlen-Schock – was der Investorentag am 8. Dezember bringen muss
Prognose angehoben, Blockbuster Tremfya plus 68 Prozent, doch Talkum-Lasten drückten den Gewinn. Die Johnson & Johnson Aktie nähert sich wieder ihrem Jahreshoch. Was jetzt zählt.
Johnson & Johnson · ISIN: US4781601046 · WKN: 853260 · Handelssymbol: JNJ · US-Handelssymbol: JNJ
Die Zahlen
Pharma stark, Sonderlasten hoch
Im dritten Quartal 2026 steigerte Johnson & Johnson den Umsatz um 5,9 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,59 Dollar über den Erwartungen. Der ausgewiesene Nettogewinn sank dagegen von rund 5,15 Milliarden auf 210 Millionen Dollar, unter anderem wegen Sonderaufwendungen für die geplante Beilegung der Rechtsstreitigkeiten um talkumhaltige Produkte. Am Tag der Zahlen fiel die Aktie auf 250,24 Dollar.
Johnson & Johnson wächst im Pharmageschäft kräftig, während die Medizintechnik hinterherhinkt. Für die Johnson & Johnson Aktie wäre ein Schlussstrich unter den Talkum-Streit eine wichtige Entlastung.
Der Ausblick
Ein Blockbuster und ein Termin
Die Arzneimittelsparte steigerte den Umsatz um 7,7 Prozent auf rund 16,76 Milliarden Dollar. Das Medikament Tremfya legte um 68 Prozent auf rund 2,4 Milliarden Dollar zu. Für 2026 erwartet der Konzern nun einen Umsatz von 101,0 bis 101,4 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,05 bis 11,15 Dollar. Am 8. Dezember stehen beim Investorentag die Medizintechnik und die Forschungspipeline im Fokus.
Häufige Fragen zur Johnson & Johnson Aktie
Wie schloss die Johnson & Johnson Aktie am Freitag?
Bei 275,51 Dollar, ein Plus von 0,57 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein Umsatz von 101,0 bis 101,4 Milliarden Dollar und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 11,05 bis 11,15 Dollar.
Wann ist der Investorentag?
Am 8. Dezember 2026.
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