Die Johnson-&-Johnson-Aktie (ISIN US4781601046, WKN 853260, Symbol JNJ, US-Symbol JNJ) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Verlierern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) fällt der Pharmakonzern um 0,38 US-Dollar beziehungsweise 0,14 % auf 273,56 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 273,94 US-Dollar geschlossen.
Johnson-&-Johnson-Aktie ist Dow Jones Verlierer Nr. 5: Pharmariese hinkt dem Markt hinterher
Die Johnson-&-Johnson-Aktie fällt zum US-Handelsstart um 0,14 % auf 273,56 US-Dollar. Nach einem Plus von rund 38 % seit Jahresbeginn bleibt der Pharmakonzern im Marktaufschwung zurück.
Dow Jones Verlierer Nr. 5
Warum die Johnson-&-Johnson-Aktie nachgibt
Eine schlechte Nachricht von Johnson & Johnson gibt es nicht. Das Minus der Johnson-&-Johnson-Aktie ist minimal.
Rotation
25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Pharmawerte stehen im Aufschwung weniger im Fokus.
Solide Quartalszahlen
Im dritten Quartal übertraf der Konzern laut RTTNews die Erwartungen mit einem Gewinn von 2,90 US-Dollar je Aktie bei 25,3 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Rechtsrisiken im Blick
Für die Talk-Klagen sieht der Konzern Zahlungen von bis zu 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 vor. Das Thema bleibt ein Risikofaktor.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn.
Einordnung
Stabil, aber mit Altlast
Johnson & Johnson gehört zu den Defensivwerten des Dow. Das Minus von 0,14 % ist kaum der Rede wert. Wichtiger ist die Frage, ob die Pharmasparte weiter wächst und die Rechtsrisiken verkraftbar bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur Johnson-&-Johnson-Aktie
Warum ist die Johnson-&-Johnson-Aktie Dow Jones Verlierer?
Pharmawerte stehen im Aufschwung weniger im Fokus. Das Minus ist sehr klein, eine negative Meldung gibt es nicht.
Wie hoch steht die Johnson-&-Johnson-Aktie?
Laut Indikation bei 273,56 US-Dollar, 0,14 % unter dem Vortagesschluss.
Welche ISIN und WKN hat die Johnson-&-Johnson-Aktie?
ISIN US4781601046, WKN 853260. Handelssymbol in Deutschland und in den USA JNJ (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Johnson & Johnson
- ISIN
- US4781601046
- WKN
- 853260
- Handelssymbol
- JNJ
- US-Handelssymbol
- JNJ (NYSE)
- Kurs
- 273,56 US-Dollar (-0,14 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 5 am 27.11.2026 (15:32 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr
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