Johnson-&-Johnson-Aktie ist Dow Jones Verlierer Nr. 5: Pharmariese hinkt dem Markt hinterher

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 16:00 2 Min.

Die Johnson-&-Johnson-Aktie fällt zum US-Handelsstart um 0,14 % auf 273,56 US-Dollar. Nach einem Plus von rund 38 % seit Jahresbeginn bleibt der Pharmakonzern im Marktaufschwung zurück.

Bild: Johnson & Johnson

Die Johnson-&-Johnson-Aktie (ISIN US4781601046, WKN 853260, Symbol JNJ, US-Symbol JNJ) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Verlierern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) fällt der Pharmakonzern um 0,38 US-Dollar beziehungsweise 0,14 % auf 273,56 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 273,94 US-Dollar geschlossen. Johnson-&-Johnson-Aktie, Dow Jones Verlierer Nr. 5 -0,14 % Kurs um 15:32 Uhr 273,56 USD Umsatz im dritten Quartal 25,3 Mrd. USD Umsatzprognose für 2026 100,8–101,4 Mrd. USD Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Johnson & Johnson; RTTNews Dow Jones Verlierer Nr. 5 Warum die Johnson-&-Johnson-Aktie nachgibt Eine schlechte Nachricht von Johnson & Johnson gibt es nicht. Das Minus der Johnson-&-Johnson-Aktie ist minimal. 01 Rotation 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Pharmawerte stehen im Aufschwung weniger im Fokus. 02 Solide Quartalszahlen Im dritten Quartal übertraf der Konzern laut RTTNews die Erwartungen mit einem Gewinn von 2,90 US-Dollar je Aktie bei 25,3 Milliarden US-Dollar Umsatz. 03 Rechtsrisiken im Blick Für die Talk-Klagen sieht der Konzern Zahlungen von bis zu 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 vor. Das Thema bleibt ein Risikofaktor. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Stabil, aber mit Altlast Johnson & Johnson gehört zu den Defensivwerten des Dow. Das Minus von 0,14 % ist kaum der Rede wert. Wichtiger ist die Frage, ob die Pharmasparte weiter wächst und die Rechtsrisiken verkraftbar bleiben. Was für die Johnson-&-Johnson-Aktie spricht Solide Quartalszahlen und stabile Prognose.

Breit aufgestelltes Pharma- und Medizintechnikgeschäft.

Rund 38 % Kursplus seit Jahresbeginn. Was gegen die Johnson-&-Johnson-Aktie spricht Rechtsrisiken aus den Talk-Klagen.

Rotation in zyklische Werte.

Hoher Kursanstieg, Gewinnmitnahmen möglich. FAQ Häufige Fragen zur Johnson-&-Johnson-Aktie Warum ist die Johnson-&-Johnson-Aktie Dow Jones Verlierer? Pharmawerte stehen im Aufschwung weniger im Fokus. Das Minus ist sehr klein, eine negative Meldung gibt es nicht.

Wie hoch steht die Johnson-&-Johnson-Aktie? Laut Indikation bei 273,56 US-Dollar, 0,14 % unter dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Johnson-&-Johnson-Aktie? ISIN US4781601046, WKN 853260. Handelssymbol in Deutschland und in den USA JNJ (NYSE). Steckbrief Unternehmen Johnson & Johnson ISIN US4781601046 WKN 853260 Handelssymbol JNJ US-Handelssymbol JNJ (NYSE) Kurs 273,56 US-Dollar (-0,14 %) Rang im Dow Jones Verlierer Nr. 5 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Johnson-&-Johnson-Aktie als Dow Jones Verlierer ohne Schlechtnachricht Die Johnson-&-Johnson-Aktie gibt minimal nach. Fundamental ist die Lage stabil, die Rechtsrisiken bleiben.

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