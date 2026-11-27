Jim Rogers hat 1973 mit George Soros den Quantum Fund gegründet und ist seither für eine einfache Regel bekannt: kaufen, was billig ist, und verkaufen, wenn alle feiern. In diesem Jahr hat der 84-Jährige die zweite Hälfte der Regel angewandt. Als die Börsen rund um den Globus gleichzeitig auf Rekordständen notierten, ist er ausgestiegen. Der Einbruch der Technologiewerte im November kam für ihn danach.
Jim Rogers hat fast alle Aktien verkauft: „Diese Party habe ich schon gesehen“
Der Mitgründer des Quantum Fund hält kaum noch Aktien, dafür Dollar, Gold und Silber. Warum Jim Rogers ausgestiegen ist, welche zwei Märkte er behalten hat und was er zuletzt nachgekauft hat.
Der Ausstieg
Warum Rogers verkauft hat
Diese Party habe ich schon gesehen.
Rogers begründet seinen Rückzug nicht mit einer Kennzahl, sondern mit Erfahrung. Noch nie habe der US-Markt so lange ohne ernsthafte Störung zugelegt, und selten seien nahezu alle Börsen der Welt gleichzeitig gut gelaufen. Wenn das vorkomme, sei es Zeit, sich Sorgen zu machen.
Hinzu kommt die Verschuldung. Rogers verweist auf rund 40 Billionen Dollar US-Staatsschulden und argumentiert, die tatsächliche Last sei wegen außerbilanzieller Verpflichtungen deutlich höher. Im September warnte er, der Anleihemarkt sende ein Signal, das die meisten Aktienanleger ignorierten. Regierungen setzten auf Gelddrucken und neue Schulden, statt strukturelle Probleme anzugehen.
Die Positionen
Was Rogers heute hält
Rogers verwaltet nur sein eigenes Vermögen und reicht keine Pflichtmeldungen ein. Was über sein Depot bekannt ist, stammt aus seinen Interviews:
Aktien: fast nichts
Er hat nach eigenen Worten alle US-Aktien und nahezu alle Aktien weltweit verkauft. Ausgenommen sind Beteiligungen in China und Usbekistan.
Dollar: viel Liquidität
Die Erlöse hält er überwiegend in US-Dollar, obwohl er die Schuldenlage der USA kritisiert. Für ihn ist das eine Parkposition.
Gold und Silber: unverkäuflich
Seine Edelmetalle will er nie verkaufen. Sie seien für Kinder und Enkel bestimmt.
Bei den Edelmetallen hat sich zuletzt etwas bewegt. Noch im August sagte Rogers, er kaufe zu den damaligen Preisen weder Gold noch Silber nach, er möge schlicht billige Dinge. Anfang November erklärte er, jeder solle etwas Gold und Silber im Schrank haben, und er habe kürzlich wieder zugekauft. Welche Mengen und zu welchen Preisen, ließ er offen.
Warum China und Usbekistan? Rogers lebt in Singapur und gilt seit Jahrzehnten als Asien-Optimist. China habe eine Immobilienblase hinter sich, die geplatzt sei, was die Wirtschaft bremse. Genau deshalb seien die Kurse dort nicht euphorisch. Usbekistan nennt er seit Jahren als Beispiel für einen Markt, der sich öffnet und den kaum jemand beachtet. Weitere Starinvestoren finden sich in der Übersicht der Investoren-Depots.
FAQ
Häufige Fragen zu Jim Rogers
Wer ist Jim Rogers?
Jim Rogers ist ein US-Investor und Autor. Er gründete 1973 gemeinsam mit George Soros den Quantum Fund und lebt heute in Singapur.
Hält Jim Rogers noch Aktien?
Nach eigenen Angaben nur noch in China und Usbekistan. US-Aktien und fast alle anderen Märkte hat er verkauft.
Kauft Rogers Gold und Silber?
Er besitzt beides seit Langem und will es nie verkaufen. Anfang November sagte er, er habe zuletzt wieder zugekauft.
Gibt es ein offizielles Rogers-Depot?
Nein. Rogers ist Privatinvestor und unterliegt keinen Meldepflichten wie Hedgefonds mit 13F-Berichten.
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