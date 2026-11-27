Wer ist Jim Rogers?

Jim Rogers ist ein US-Investor und Autor. Er gründete 1973 gemeinsam mit George Soros den Quantum Fund und lebt heute in Singapur.

Hält Jim Rogers noch Aktien?

Nach eigenen Angaben nur noch in China und Usbekistan. US-Aktien und fast alle anderen Märkte hat er verkauft.

Kauft Rogers Gold und Silber?

Er besitzt beides seit Langem und will es nie verkaufen. Anfang November sagte er, er habe zuletzt wieder zugekauft.

Gibt es ein offizielles Rogers-Depot?

Nein. Rogers ist Privatinvestor und unterliegt keinen Meldepflichten wie Hedgefonds mit 13F-Berichten.