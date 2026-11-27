Wenn alle vom Bärenmarkt reden, schaut Jens Ehrhardt auf die Positionierung der Profis. Der Gründer von DJE Kapital, seit 1987 Manager des FMM-Fonds, hat in seinem Börsenbrief „Finanzwoche“ eine Rechnung aufgemacht, die quer zur Stimmung liegt: Die Voraussetzungen für eine Erholung bis Jahresende seien vorhanden, sofern drei Störfaktoren ausbleiben.
Jens Ehrhardt widerspricht den Crash-Propheten: Potenzial für eine Jahresendrally
Deutschlands dienstältester Vermögensverwalter sieht trotz KI-Ausverkauf erste Kaufsignale bei Tech-Aktien. Was Jens Ehrhardt optimistisch stimmt, welche Risiken er nennt und worauf sein FMM-Fonds setzt.
Die These
Ehrhardt: Hedgefonds haben verkauft, das ist ein Signal
Ohne ein Aufflammen des Irankriegs, ohne höhere Ölpreise und Zinsen sei, so Ehrhardt, „durchaus das Potenzial für eine Jahresendrally vorhanden“. Hinzukommen müsse, dass die Unsicherheit um die Anthropic-Neuemission überwunden wird.
Sein wichtigstes Argument ist markttechnisch. Hedgefonds haben ihr Netto-Engagement in Aktien deutlich zurückgefahren. Das wertet Ehrhardt als Kaufsignal, wie schon 2020 und 2025. Auch Stimmungsindikatoren deuteten auf Gelegenheiten hin. Hinzu kommt die Bewertung: Während US-Basiskonsumwerte nach ihrem starken Oktober teuer geworden seien, sprächen die gesunkenen Bewertungen im Technologiesektor eher für eine Erholung.
Wenn alle optimistisch sind, werde ich vorsichtig. Wenn der Pessimismus überwiegt, suche ich Chancen.
Die Gegenrechnung
Was Ehrhardt selbst bremst
Einseitig ist seine Analyse nicht. Ehrhardt listet ebenso auf, was gegen eine schnelle Wende spricht:
Privatanleger
Sie haben Kursrückgänge bei Tech-Aktien in Rekordtempo gekauft, gehebelte Produkte sind gefragt. Für Ehrhardt ein Zeichen von zu viel Optimismus.
Kredit und Kasse
Die Wertpapierkredite stehen auf Rekordniveau, die Barquoten der Fonds sind niedrig.
Nvidia
Die Quartalszahlen wertet er als Entwarnung für KI-Aktien. Offen sei aber, wie viel Umsatz an finanzschwachen Kunden wie den Neoclouds hängt.
Öl
Ein neuer Irankrieg könnte den Ölpreis in pessimistischen Szenarien bis auf 150 Dollar treiben, mit Folgen für Inflation und Zinsen.
Auch die Neuemission von Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) ordnet er nüchtern ein. Sie entziehe dem Markt nach seiner Schätzung rund 90 Milliarden Dollar Liquidität, ähnlich viel wie zuvor SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX). Gemessen an der US-Marktkapitalisierung sei das nur etwa ein Promille, große Emissionen hätten die Börsen historisch aber vorübergehend gebremst. Bei Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) verweist er darauf, dass der Börsenwert von fast sechs auf rund vier Billionen Dollar gefallen ist.
Konjunkturell bleibt Ehrhardt gelassen. Eine US-Rezession erwartet er für das kommende Jahr nicht, sondern rund zwei Prozent Wachstum, getragen von den Technologieinvestitionen. Den Konsumenten sieht er durch stagnierende Reallöhne und eine Sparquote von 3,8 Prozent begrenzt.
Das Depot
Worauf der FMM-Fonds setzt
Wie Ehrhardt investiert, zeigt der FMM-Fonds, den er gemeinsam mit Richard Schmidt führt. Ende September lag die Aktienquote bei 62,5 Prozent, 16,5 Prozent hielt der Fonds in Kasse, weitere 16,7 Prozent in Anleihen. Unter den größten Positionen stehen zwei Bundeswertpapiere, danach folgen diese Aktien:
E.ON (ISIN DE000ENAG999, US-Handelssymbol EONGY): 4,3 Prozent
TotalEnergies (ISIN FR0000120271, US-Handelssymbol TTE): 2,8 Prozent
DWS Group (ISIN DE000DWS1007): 2,5 Prozent
Siemens (ISIN DE0007236101, US-Handelssymbol SIEGY): 2,0 Prozent
Equinor (ISIN NO0010096985, US-Handelssymbol EQNR): 2,0 Prozent
RWE (ISIN DE0007037129, US-Handelssymbol RWEOY): 2,0 Prozent
Petrobras (ISIN BRPETRACNOR9, US-Handelssymbol PBR): 2,0 Prozent
Allianz (ISIN DE0008404005, US-Handelssymbol ALIZY): 1,9 Prozent
Das ist kein Tech-Depot. Versorger, Energie und Finanzwerte dominieren, der Schwerpunkt liegt in Deutschland. Ehrhardt hatte diese Ausrichtung im Frühjahr selbst begründet: Er setze auf Energie, Telekommunikation und Versorger und habe die Aktienquote rechtzeitig gesenkt, weil vor allem der US-Markt hoch bewertet sei. Wer eine Jahresendrally für möglich hält und zugleich ein Sechstel des Fonds in Kasse hält, kann Kursrückgänge zum Aufstocken nutzen. Weitere Starinvestoren finden sich in der Übersicht der Investoren-Depots.
Stammdaten
Die genannten Aktien im Überblick
E.ON: ISIN DE000ENAG999, WKN ENAG99, Handelssymbol EOAN, US-Handelssymbol EONGY
TotalEnergies: ISIN FR0000120271, WKN 850727, Handelssymbol TOTB, US-Handelssymbol TTE
DWS Group: ISIN DE000DWS1007, WKN DWS100, Handelssymbol DWS
Siemens: ISIN DE0007236101, WKN 723610, Handelssymbol SIE, US-Handelssymbol SIEGY
Equinor: ISIN NO0010096985, WKN 675213, Handelssymbol DNQ, US-Handelssymbol EQNR
RWE: ISIN DE0007037129, WKN 703712, Handelssymbol RWE, US-Handelssymbol RWEOY
Petrobras: ISIN BRPETRACNOR9, WKN 615375, US-Handelssymbol PBR
Allianz: ISIN DE0008404005, WKN 840400, Handelssymbol ALV, US-Handelssymbol ALIZY
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
FAQ
Häufige Fragen zu Jens Ehrhardt
Wer ist Jens Ehrhardt?
Dr. Jens Ehrhardt ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG in Pullach bei München und Herausgeber des Börsenbriefs „Finanzwoche“, der seit 1974 erscheint.
Was ist die FMM-Methode?
Ehrhardt bewertet Märkte nach drei Dimensionen: fundamental, monetär und markttechnisch. Daraus leitet er die Aktienquote seiner Fonds ab.
Erwartet Ehrhardt eine Jahresendrally?
Er hält sie für möglich, wenn Irankrieg, Ölpreis und Zinsen nicht eskalieren und die Unsicherheit um die Anthropic-Emission nachlässt.
Welche Aktien hält der FMM-Fonds?
Größte Aktienpositionen per Ende September waren E.ON, TotalEnergies, DWS, Siemens, Equinor, RWE, Petrobras und Allianz.
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