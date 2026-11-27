Wer ist Jens Ehrhardt?

Dr. Jens Ehrhardt ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG in Pullach bei München und Herausgeber des Börsenbriefs „Finanzwoche“, der seit 1974 erscheint.

Was ist die FMM-Methode?

Ehrhardt bewertet Märkte nach drei Dimensionen: fundamental, monetär und markttechnisch. Daraus leitet er die Aktienquote seiner Fonds ab.

Erwartet Ehrhardt eine Jahresendrally?

Er hält sie für möglich, wenn Irankrieg, Ölpreis und Zinsen nicht eskalieren und die Unsicherheit um die Anthropic-Emission nachlässt.

Welche Aktien hält der FMM-Fonds?

Größte Aktienpositionen per Ende September waren E.ON, TotalEnergies, DWS, Siemens, Equinor, RWE, Petrobras und Allianz.