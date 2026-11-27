Warum ist die Jenoptik Aktie am Donnerstag gestiegen?

Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie profitierte von der Erholung der Chip- und Technologiewerte.

Wie steht es um die Zahlen in der Jenoptik Aktienanalyse?

Der Auftragseingang stieg nach neun Monaten um 41,4 Prozent auf 1,099 Milliarden Euro, das EBITDA um 35,2 Prozent.

Was sagt die Jenoptik Aktienprognose der Analysten?

Deutsche Bank Research sieht ein Ziel von 52 Euro (Buy, 26.11.2026), Jefferies von 49 Euro (Buy, 25.11.2026).

Wann ist der Jenoptik Kapitalmarkttag?

Am 3. Dezember 2026 in Dresden.

Welche ISIN hat die Jenoptik Aktie?

DE000A2NB601, Ticker JEN, gehandelt unter anderem auf Xetra.