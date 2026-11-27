Die Jenoptik Aktie (ISIN DE000A2NB601, Ticker JEN) hat am Donnerstag mehr als 5 Prozent zugelegt und schloss im Xetra-Handel bei rund 33,16 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht; der Photonik-Konzern profitierte von der Erholung der Chip- und Technologiewerte nach dem Ausverkauf vom Mittwoch. In einer Woche, am 3. Dezember, lädt Jenoptik zum Kapitalmarkttag nach Dresden. Für Freitagmorgen liegt noch kein belastbarer Vorbörsenkurs vor.
Jenoptik Aktienanalyse: Auftragseingang plus 41 Prozent, Kapitalmarkttag am 3. Dezember – was steckt nach dem Sprung auf 33 Euro schon im Kurs?
Die Jenoptik Aktie legt am Donnerstag um mehr als 5 Prozent auf rund 33 Euro zu – ohne Firmenmeldung, aber mit Rückenwind aus dem Halbleitergeschäft. Die Jenoptik Aktienanalyse zu Zahlen, Bewertung und Kapitalmarkttag und der Jenoptik Aktienprognose der Analysten.
In dieser Jenoptik Aktienanalyse prüfen wir, wie stark die Zahlen nach dem Rekordauftragseingang sind, wie teuer die Jenoptik Aktie nach den Kursausschlägen der vergangenen Tage ist und was die Jenoptik Aktienprognose der Analysten für die nächsten Monate vorsieht.
Der Kurs
Warum schwankt die Jenoptik Aktie so stark?
Die Aktie des Jenaer Technologiekonzerns bewegt sich in diesen Tagen mit dem Chipsektor. Am Montag, dem 23. November, sprang sie im Windschatten der Halbleiterwerte um 13,3 Prozent auf 36,06 Euro. Am Mittwoch fiel sie im Chip-Ausverkauf auf rund 31,5 Euro zurück, am Donnerstag folgte die Erholung auf 33,16 Euro. Das Jahreshoch vom 3. Juni liegt bei 47,38 Euro; der aktuelle Kurs ist damit rund 30 Prozent davon entfernt. Das 52-Wochen-Tief betrug 18,55 Euro. Der Börsenwert liegt bei rund 2 Milliarden Euro. Dass Jenoptik mit Halbleiterausrüstern wie ASML als Kunden im Sog der KI-Stimmung läuft, ist Chance und Risiko zugleich.
Das Geschäftsmodell
Was macht Jenoptik – und wo liegt der Wachstumstreiber?
Jenoptik ist ein Photonik-Konzern: Optik, Lasertechnik und Messsysteme für die Halbleiterindustrie, die Medizintechnik, die Verkehrsüberwachung und die Fertigungstechnik. Wachstumstreiber ist das Segment Halbleiter und Advanced Manufacturing, das nach neun Monaten 367,4 Millionen Euro Umsatz erzielte, ein Plus von 16,7 Prozent. Dort liefert Jenoptik Komponenten und Systeme an die Hersteller von Chipfertigungsanlagen. Der Haken: Die sieben größten Kunden stehen für rund 43 Prozent des Umsatzes. Wer dort weniger bestellt, spürt das sofort. In Dresden baut Jenoptik zusätzliche Fertigungskapazität auf.
Die Zahlen
Wie stark sind die Zahlen nach neun Monaten?
Nach neun Monaten 2026 steigerte Jenoptik den Umsatz um 6,7 Prozent auf 803,8 Millionen Euro, im dritten Quartal allein um rund 18 Prozent. Das EBITDA stieg um 35,2 Prozent auf 178,2 Millionen Euro, die EBIT-Marge erreichte 14,4 Prozent. Der Konzerngewinn lag bei rund 74 Millionen Euro (plus 57 Prozent), das Ergebnis je Aktie bei 1,28 Euro nach 0,80 Euro im Vorjahr. Der Auftragseingang sprang um 41,4 Prozent auf 1,099 Milliarden Euro, in der Halbleitersparte um rund 90 Prozent. Der Auftragsbestand wuchs auf 903,2 Millionen Euro, das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz (Book-to-Bill) liegt bei rund 1,4. Der Free Cashflow vor Zinsen und Steuern verbesserte sich auf 114,6 Millionen Euro nach 84,6 Millionen Euro, die Nettoverschuldung sank auf 260,1 Millionen Euro.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2025
|9 Monate 2026
|Umsatz
|1.046 Mio. € (-6,3 %)
|803,8 Mio. € (+6,7 %)
|EBITDA
|192,5 Mio. €
|178,2 Mio. € (+35,2 %)
|EBITDA-Marge
|18,4 %
|rund 22,2 %
|Auftragseingang
|992,8 Mio. € (-3,4 %)
|1.099 Mio. € (+41,4 %)
|Nettoverschuldung
|317,4 Mio. € (1,6x EBITDA)
|260,1 Mio. € (1,1x)
2025 laut Pressemitteilung vom 25.03.2026, 9 Monate 2026 laut Mitteilung vom 10.11.2026. Die Marge für 9 Monate ist eigene Rechnung (178,2 / 803,8).
Quelle: Jenoptik AG
Am 21. Oktober hatte Jenoptik die Prognose per Ad-hoc-Mitteilung angehoben: Die EBITDA-Marge soll 2026 bei rund 22 Prozent liegen (zuvor 20 bis 21 Prozent), das Umsatzwachstum bei 5 bis 9 Prozent. Für 2025 hatte der Konzern 1,046 Milliarden Euro Umsatz, 74,2 Millionen Euro Nachsteuergewinn (1,26 Euro je Aktie) und eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie gemeldet.
Die Bewertung
Ist die Jenoptik Aktie noch günstig?
Auf Basis der Analystenschätzungen lag das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem Kurs von rund 36 Euro bei etwa 17,9 für 2026 und etwa 14,1 für 2027. Bei dem aktuellen Kurs von rund 33 Euro sinken die Werte nach eigener Rechnung auf etwa 16,5 und 13. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrug laut Datenanbieter zuletzt rund 2,0, die Dividendenrendite liegt bei rund 1,2 Prozent. Belastbare Vergleichswerte für Wettbewerber wie Aixtron, Suss MicroTec oder Carl Zeiss Meditec liegen uns nicht vor; wir verzichten deshalb auf einen Peer-Vergleich.
Die Analysten
Was sagt die Jenoptik Aktienprognose der Analysten?
Die Mehrheit der Analysten ist optimistisch. Nach Redaktionsstand vom 24. November rieten rund 83 Prozent zum Kauf, niemand zum Verkauf; die Kursziele reichen von etwa 42 bis 52 Euro, der Schnitt liegt bei rund 50 Euro. Deutsche Bank Research (Analyst Michael Kuhn) bestätigte am 26. November die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 52 Euro, Jefferies bestätigte am 25. November „Buy“ mit einem Kursziel von 49 Euro. Zum Vergleich: Die Aktie notiert rund ein Drittel unter dem höchsten genannten Ziel.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank Research
|Buy
|52 €
|26.11.2026
|Jefferies
|Buy
|49 €
|25.11.2026
Auswahl, keine vollständige Übersicht. Einstufungen und Kursziele stammen von den genannten Häusern; aktiencheck.de gibt keine eigene Einschätzung ab.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Jenoptik Aktie?
Charttechnisch ist die 200-Tage-Linie bei rund 36 Euro die wichtigste Marke. Am 23. November schloss die Aktie knapp darüber, seither liegt sie wieder deutlich darunter. Nach oben bilden das Montagshoch bei etwa 36 Euro und die Marke von 40 Euro mögliche Widerstände, nach unten die Tiefs der vergangenen Tage bei rund 31,5 Euro. Das ist eine reine Beschreibung der Kursverläufe, keine Prognose.
Der Termin
Was erwarten Anleger vom Kapitalmarkttag?
Am 3. Dezember 2026 informiert Jenoptik in Dresden über die Strategie. Mittelfristziele hat das Unternehmen bislang nicht genannt; nach Medienberichten erwarten Beobachter ein Update zu den Zielen und zur Rolle des Konzerns in der Halbleiterindustrie. Anleger achten dabei auf Aussagen zu Umsatzwachstum, Marge und Dresden-Ausbau. Weitere bestätigte Termine liegen uns nicht vor.
Häufige Fragen zur Jenoptik Aktie
Warum ist die Jenoptik Aktie am Donnerstag gestiegen?
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie profitierte von der Erholung der Chip- und Technologiewerte.
Wie steht es um die Zahlen in der Jenoptik Aktienanalyse?
Der Auftragseingang stieg nach neun Monaten um 41,4 Prozent auf 1,099 Milliarden Euro, das EBITDA um 35,2 Prozent.
Was sagt die Jenoptik Aktienprognose der Analysten?
Deutsche Bank Research sieht ein Ziel von 52 Euro (Buy, 26.11.2026), Jefferies von 49 Euro (Buy, 25.11.2026).
Wann ist der Jenoptik Kapitalmarkttag?
Am 3. Dezember 2026 in Dresden.
Welche ISIN hat die Jenoptik Aktie?
DE000A2NB601, Ticker JEN, gehandelt unter anderem auf Xetra.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Einstufungen und Kursziele stammen von Deutsche Bank Research und Jefferies und werden unverändert weitergegeben. Offenlegungen: Deutsche Bank Research, Jefferies. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Jenoptik AG (JEN): Kaufen, Kursziel 52,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research (26.11.2026), Jefferies (25.11.2026) vom 26.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 27.11.2026, 07:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 27.11.2026, 07:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research (26.11.2026), Jefferies (25.11.2026).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.