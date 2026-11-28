Die Woche zeigte den Wert von zwei Standbeinen. Jenoptik liefert optische Systeme an die Halbleiterindustrie und Sensorik an das Militär. Chipwerte erlebten eine Achterbahnfahrt: Rally am Montag, Ausverkauf am Dienstag und Mittwoch, Erholung am Donnerstag und Freitag. Rüstungswerte liefen dagegen fast durchgehend nach oben, getragen vom Kapitalmarkttag von Rheinmetall.

Das Ergebnis steht in der Wochentabelle. Die reinen Chipausrüster schlossen im Minus: AIXTRON verlor 8,60 Prozent, PVA TePla 1,83 Prozent, SUSS MicroTec 1,28 Prozent. Jenoptik gewann gut 6 Prozent.