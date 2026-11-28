Der Mischkonzern schlägt die Spezialisten: Die Jenoptik Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 6,03 Prozent und schließt bei 33,74 Euro (Xetra, comdirect). Der Photonik-Konzern aus Jena belegt damit Platz acht der TecDAX Gewinner der Woche.
Jenoptik Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 6 Prozent Plus, zwei Standbeine tragen durch die Chip-Turbulenzen
Die Jenoptik Aktie gewinnt in dieser Woche 6,03 Prozent auf 33,74 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern der Woche. Während reine Chipausrüster im Minus schließen, hilft dem Jenaer Konzern sein Rüstungsgeschäft.
Warum ist die Jenoptik Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Die Woche zeigte den Wert von zwei Standbeinen. Jenoptik liefert optische Systeme an die Halbleiterindustrie und Sensorik an das Militär. Chipwerte erlebten eine Achterbahnfahrt: Rally am Montag, Ausverkauf am Dienstag und Mittwoch, Erholung am Donnerstag und Freitag. Rüstungswerte liefen dagegen fast durchgehend nach oben, getragen vom Kapitalmarkttag von Rheinmetall.
Das Ergebnis steht in der Wochentabelle. Die reinen Chipausrüster schlossen im Minus: AIXTRON verlor 8,60 Prozent, PVA TePla 1,83 Prozent, SUSS MicroTec 1,28 Prozent. Jenoptik gewann gut 6 Prozent.
Auf Jahressicht einer der stärksten Werte
Der Blick über die Woche hinaus zeigt ein gemischtes Bild. Auf Monatssicht liegt die Aktie nach dem November-Ausverkauf rund 15 Prozent im Minus. Auf Jahressicht steht dagegen ein Plus von fast 73 Prozent, einer der höchsten Werte im Index.
Der Kapitalmarkttag von Rheinmetall hat am Freitag eine Unsicherheit im Rüstungssektor beseitigt. Der Konzern senkte seine Ziele für 2030, blieb damit aber im Rahmen der Erwartungen.
Was in der neuen Woche für die Jenoptik Aktie zählt
Die Marke von 34 Euro
Sie ist die nächste Hürde auf dem Weg nach oben.
Die Nachfrage der Chipausrüster
Sie bestimmt den größten Teil des Geschäfts.
Aufträge aus dem Verteidigungsbereich
Sie haben in dieser Woche den Unterschied gemacht.
Stammdaten
JENOPTIK AG: ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN, US-Handelssymbol JNPKF (OTC)
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (OTC)
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIXXF (OTC)
PVA TePla AG: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE, US-Handelssymbol TPLKF (OTC)
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
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