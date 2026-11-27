Am Montag schloss die Jenoptik Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze bei 36,06 Euro. Bis Mittwochabend fiel sie auf 31,46 Euro. Von diesen 4,60 Euro Verlust sind mit dem heutigen Kurs 2,54 Euro zurückgewonnen, also 55 Prozent.

Am Donnerstag hatte die Aktie 5,34 Prozent zugelegt und das Plus bis zum Handelsschluss ausgebaut. Dass heute Anschlusskäufe folgen, ist ein besseres Zeichen als am Montag, als die Erholung nur einen Tag hielt.

Der nächste Termin steht fest. Am 3. Dezember lädt Jenoptik zum Kapitalmarkttag nach Dresden. Dort will das Management seine mittelfristigen Ziele und die Rolle des Halbleitergeschäfts erläutern.