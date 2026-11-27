Halbzeit auf dem Rückweg: Die Jenoptik Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,60 Prozent auf genau 34,00 Euro (Stand 09:05 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Vom Absturz zwischen Montag und Mittwoch hat der Jenaer Photonik-Konzern damit gut die Hälfte aufgeholt.
Jenoptik Aktie: TecDAX Gewinner – 34 Euro erreicht, der Rückschlag der Woche ist zur Hälfte aufgeholt
Die Jenoptik Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,60 Prozent auf 34,00 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Photonik-Konzern gewinnt den zweiten Tag in Folge. In sechs Tagen folgt der Kapitalmarkttag in Dresden.
Warum steigt die Jenoptik Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Jenoptik steigt mit dem Technologiesektor, der seine Erholung fortsetzt. Asiens Börsen legten am Freitag deutlich zu, der Stoxx Europe 600 Technology gewann am Morgen 2 Prozent. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte.
Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen und handeln heute nur verkürzt. Die Futures auf den Nasdaq liegen im Plus.
Die Rechnung nach vier Handelstagen
Am Montag schloss die Jenoptik Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze bei 36,06 Euro. Bis Mittwochabend fiel sie auf 31,46 Euro. Von diesen 4,60 Euro Verlust sind mit dem heutigen Kurs 2,54 Euro zurückgewonnen, also 55 Prozent.
Am Donnerstag hatte die Aktie 5,34 Prozent zugelegt und das Plus bis zum Handelsschluss ausgebaut. Dass heute Anschlusskäufe folgen, ist ein besseres Zeichen als am Montag, als die Erholung nur einen Tag hielt.
Der nächste Termin steht fest. Am 3. Dezember lädt Jenoptik zum Kapitalmarkttag nach Dresden. Dort will das Management seine mittelfristigen Ziele und die Rolle des Halbleitergeschäfts erläutern.
Was jetzt für die Jenoptik Aktie zählt
Der Wochenschluss
Hält die Aktie die 34 Euro, geht sie mit Rückenwind in die Woche des Kapitalmarkttags.
Die Marke von 36 Euro
Dort endete die Rally vom Montag. Sie ist das nächste Ziel der Erholung.
Die Ziele aus Dresden
Am 3. Dezember liefert das Unternehmen erstmals wieder eigene Nachrichten.
Stammdaten
Jenoptik AG: ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN, US-Handelssymbol JNPKF (OTC)
Nvidia Corp.: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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