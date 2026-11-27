Am Freitag liefen genau die beiden Branchen, für die Jenoptik arbeitet. Halbleiter- und andere KI-Werte waren laut dpa-AFX gefragt, auf Kaufinteresse stießen zudem Rüstungstitel. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent.

Bei den Rüstungswerten wirkte der Kapitalmarkttag von Rheinmetall. Der Konzern senkte seine Ziele für 2030, blieb damit aber im Rahmen der Erwartungen. Die Branche reagierte erleichtert.