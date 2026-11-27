Zwei Themen, eine Aktie: Die Jenoptik Aktie gewinnt am Freitag 1,81 Prozent auf 33,74 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Donnerstag hatte der Technologiekonzern aus Jena bei 33,14 Euro geschlossen.
Jenoptik Aktie: TecDAX Gewinner – 1,8 Prozent Plus, der Photonik-Konzern profitiert doppelt
Die Jenoptik Aktie schließt am Freitag 1,81 Prozent höher bei 33,74 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Jenaer Konzern beliefert die Chipindustrie und die Rüstung. Beide Branchen waren am Freitag gefragt.
Warum steigt die Jenoptik Aktie heute?
Am Freitag liefen genau die beiden Branchen, für die Jenoptik arbeitet. Halbleiter- und andere KI-Werte waren laut dpa-AFX gefragt, auf Kaufinteresse stießen zudem Rüstungstitel. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent.
Bei den Rüstungswerten wirkte der Kapitalmarkttag von Rheinmetall. Der Konzern senkte seine Ziele für 2030, blieb damit aber im Rahmen der Erwartungen. Die Branche reagierte erleichtert.
Optik für Chips und für das Militär
Jenoptik stellt optische Systeme her. Der größte Teil geht an die Halbleiterindustrie, wo die Komponenten in Belichtungs- und Prüfanlagen stecken. Daneben liefert das Unternehmen Sensorik und Energiesysteme für militärische Fahrzeuge und Flugzeuge.
Dass die Aktie trotz doppeltem Rückenwind nur 1,81 Prozent gewann, während Elmos mehr als 9 und Hensoldt fast 5 Prozent zulegten, zeigt die Zurückhaltung der Anleger gegenüber dem Mischkonzern.
Was jetzt für die Jenoptik Aktie zählt
Die Nachfrage der Chipausrüster
Sie bestimmt den größten Teil des Geschäfts.
Aufträge aus dem Verteidigungsbereich
Sie können die Schwankungen im Chipgeschäft ausgleichen.
Die Marke von 34 Euro
Sie ist die nächste Hürde auf dem Weg nach oben.
Stammdaten
JENOPTIK AG: ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN, US-Handelssymbol JNPKF (OTC)
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBY (OTC)
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
HENSOLDT AG: ISIN DE000HAG0005, WKN HAG000, Handelssymbol HAG, US-Handelssymbol HNSDF (OTC)
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