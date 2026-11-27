Jenoptik Aktie: Über 34 Euro – der Photonik-Konzern ist erneut MDAX Gewinner, der Kapitalmarkttag rückt näher

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die Jenoptik Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,78 Prozent auf 34,06 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Die Erholung im Technologiesektor setzt sich fort. In der kommenden Woche stellt der Jenaer Konzern seine Pläne vor.

Bild: JENOPTIK AG

Die Jenoptik Aktie setzt ihren Erholungskurs fort. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Jenaer Photonik-Konzerns bei 34,06 Euro, ein Plus von 0,92 Euro oder 2,78 Prozent. Damit gehört Jenoptik zum zweiten Mal in Folge zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Jenoptik Aktie am Morgen 34,06 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,78 % Erholung des europäischen Techsektors seit Mittwoch fast +3 % Kapitalmarkttag in Dresden 3.12.2026 Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:02 Uhr; dpa-AFX; Jenoptik Der Auslöser Warum die Jenoptik Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Jenoptik profitiert von der Erholung im Technologiesektor. Laut dpa-AFX gingen die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea am Freitag deutlich nach oben. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology hat sich seit seinem Tief vom Mittwoch um fast 3 Prozent erholt. Jenoptik liefert unter anderem optische Systeme für die Halbleiterindustrie und bewegt sich deshalb oft mit den Chipwerten. Der Ausblick Kapitalmarkttag am 3. Dezember Am 3. Dezember lädt Jenoptik zum Kapitalmarkttag nach Dresden. Dort dürfte das Management seine mittelfristigen Ziele erläutern. Bis dahin hängt die Aktie vor allem an der Stimmung im Techsektor. Was für die Jenoptik Aktie sprechen könnte Erholung im Techsektor

Breites Geschäft jenseits der Halbleiter

Kapitalmarkttag als möglicher Impuls Was Anleger bedenken sollten Kein eigener Auslöser

Frühere Erholungen verpufften

Abhängigkeit von der Chipbranche Einordnung der Redaktion: Die Jenoptik Aktie ist MDAX Gewinner im Sog des Techsektors. Der Kapitalmarkttag nächste Woche kann eigene Impulse liefern. FAQ Häufige Fragen zur Jenoptik Aktie Warum steigt die Jenoptik Aktie heute?

Der Technologiesektor erholt sich weiter, angeführt von den Börsen in Asien. Wann ist der Kapitalmarkttag von Jenoptik?

Am 3. Dezember 2026 in Dresden. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Jenoptik Aktie?

ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60. Handelssymbol an deutschen Börsen: JEN. US-Handelssymbol: JNPKF. Fazit zur Jenoptik Aktie Die Jenoptik Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und steigt über 34 Euro. Die Tech-Erholung trägt den Photonik-Konzern weiter.

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