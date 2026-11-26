Jenoptik Aktie: Mehr als 5 Prozent Plus – der Photonik-Konzern legt als MDAX Gewinner im Tagesverlauf noch nach

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Jenoptik Aktie steigt am Donnerstag um 5,40 Prozent auf 33,16 Euro und zählt am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Am Morgen lag das Plus noch bei knapp 4 Prozent. Die Erholung im Technologiesektor trägt den Jenaer Konzern eine Woche vor seinem Kapitalmarkttag.

Bild: JENOPTIK AG

Die Jenoptik Aktie baut ihren Morgengewinn aus. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Jenaer Photonik-Konzerns bei 33,16 Euro, ein Plus von 1,70 Euro oder 5,40 Prozent. Damit gehört Jenoptik am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Am Morgen hatte das Plus noch bei 3,94 Prozent gelegen. Kurs der Jenoptik Aktie am Abend 33,16 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +5,40 % Schlussplus des DAX +2,08 % Kapitalmarkttag in Dresden 3.12.2026 Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; dpa-AFX; Jenoptik Der Auslöser Warum die Jenoptik Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Jenoptik profitiert von der Erholung des Technologiesektors. Laut dpa-AFX wurde der DAX, der zuvor auf das tiefste Niveau seit Juli gerutscht war, von der Kehrtwende der US-Techwerte vom Vortag getrieben. Sie inspirierte auch den Technologiesektor in Europa. Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der MDAX stieg um 2,34 Prozent. Jenoptik liefert optische Systeme an Hersteller von Anlagen für die Chipproduktion und bewegt sich deshalb häufig mit den Halbleiterwerten. In den Tagen zuvor hatte das gegen die Aktie gearbeitet, am Donnerstag wirkte es in die andere Richtung. Der Ausblick Kapitalmarkttag in einer Woche Am 3. Dezember lädt Jenoptik zum Kapitalmarkttag nach Dresden. Dort dürfte das Management seine mittelfristigen Ziele erläutern. Bis dahin hängt die Aktie an der Stimmung im Tech-Sektor, die am Donnerstag ohne Impulse aus den USA auskommen musste, weil die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen war. Was für die Jenoptik Aktie sprechen könnte Kräftige Erholung im Tech-Sektor

Breites Geschäft jenseits der Halbleiter

Kapitalmarkttag als möglicher Impuls Was Anleger bedenken sollten Frühere Erholungen verpufften

Dünne Umsätze wegen Thanksgiving

Kein eigener Auslöser Einordnung der Redaktion: Die Jenoptik Aktie ist MDAX Gewinner, weil der Tech-Sektor durchatmet. Der Kapitalmarkttag nächste Woche wird zeigen, ob das Unternehmen eigene Impulse nachlegen kann. FAQ Häufige Fragen zur Jenoptik Aktie Warum steigt die Jenoptik Aktie heute?

Der Technologiesektor erholt sich nach der Kehrtwende der US-Techwerte. Wann ist der Kapitalmarkttag von Jenoptik?

Am 3. Dezember 2026 in Dresden. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Jenoptik Aktie?

ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60. Handelssymbol an deutschen Börsen: JEN. US-Handelssymbol: JNPKF. Fazit zur Jenoptik Aktie Die Jenoptik Aktie ist am Abend einer der größten MDAX Gewinner und legt im Tagesverlauf noch zu. Die Tech-Erholung trägt den Photonik-Konzern.

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