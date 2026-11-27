Jeju-Air-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 4,20 Prozent – Nahost-Sorgen belasten die Billigflieger

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:11 1 Min.

Die Jeju-Air-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Die größte koreanische Billigfluglinie fällt um 4,20 Prozent auf 7.980 Won. Fluggesellschaften gaben nach, nachdem ein Angriff auf eine saudische Raffinerie die Sorge um den Ölpreis schürte.

Die Jeju-Air-Aktie (ISIN: KR7089590004, KRX-Kürzel: 089590) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier der größten koreanischen Billigfluglinie schloss in Seoul bei 7.980 Won und damit 4,20 Prozent unter dem Vortag. 089590 089590 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 089590 — — — Tagesminus der Jeju-Air-Aktie -4,20 % Schlusskurs in Seoul 7.980 KRW Jin Air am Freitag -3,62 % KOSPI Composite Index am Freitag +4,34 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Jeju Air gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Auffällig ist, dass mit Jin Air eine zweite Billigfluglinie fast genauso stark verlor. Das spricht für einen Branchengrund. Nach unserer Einschätzung ist es dieselbe Nachricht, die Rüstungswerte steigen ließ: Berichten zufolge haben die Huthi eine Raffinerie in Saudi-Arabien angegriffen. Steigende Spannungen im Nahen Osten nähren die Sorge vor höheren Kerosinkosten, dem größten Ausgabenposten der Fluggesellschaften. Hinzu kommt die Leitzinserhöhung, die Reisebudgets der Haushalte belastet. Die Jeju-Air-Aktie hatte zuvor deutlich zugelegt und war im Frühjahr noch um 5.000 Won gehandelt worden. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Kerosin: Höhere Ölpreise schlagen direkt auf die Kosten durch.

Wettbewerb: Der koreanische Markt für Billigflüge ist hart umkämpft.

Konsum: Höhere Zinsen dämpfen die Reiselust. Häufige Fragen zur Jeju-Air-Aktie Warum ist die Jeju-Air-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Jeju-Air-Aktie fiel um 4,20 Prozent auf 7.980 Won. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Fluggesellschaften litten unter der Sorge vor höheren Treibstoffkosten. Fazit: Öl schlägt Marktstimmung Die Jeju-Air-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Die Erholung des Markts half den Fluglinien nicht. Entscheidend bleibt der Ölpreis.

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