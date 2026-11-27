Die aktuelle JD.com-Aktienanalyse der Bank of America liefert ein positives, aber differenziertes Signal. Analystin Joyce Ju senkt das Kursziel von 37 auf 34 USD, bestätigt jedoch das Rating "buy". Die weitgehend erwartungsgemäßen Quartalszahlen haben die grundsätzlich positive Anlageeinschätzung von BofA nicht verändert. Die Rückkehr zum Umsatzwachstum, die deutlich verbesserte operative Profitabilität, die Rekordbruttomarge im Einzelhandelsgeschäft und die rückläufigen Verluste in den neuen Geschäftsbereichen liefern zusätzliche fundamentale Argumente für eine mögliche Erholung. Beim jüngsten NASDAQ-Schlusskurs von 26,38 USD (+2,5%) ergibt sich gegenüber dem Kursziel 34 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 28,9 Prozent. Je Aktie entspricht dies einem möglichen Kursgewinn von 7,62 USD. Allerdings bleiben der aggressive Wettbewerb, die konjunkturellen Unsicherheiten in China und die hohen Investitionen in neue Aktivitäten erhebliche Risikofaktoren. Ob Joyce Ju mit ihrer positiven JD.com-Aktienanalyse richtig liegt, dürfte sich insbesondere an der weiteren Margenentwicklung entscheiden. JD.com bleibt damit eine spannende, aber risikoreiche Comeback-Spekulation im chinesischen Technologiesektor.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.