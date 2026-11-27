Japan-Tobacco-Aktie: Übernahmegerüchte treiben den Kurs

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Japan-Tobacco-Aktie gehört zu den Gewinnern im Nikkei 225. Berichte über eine mögliche Imperial-Brands-Transaktion sorgen für Kauflaune.

Die Japan-Tobacco-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 5,87 Prozent auf 32,66 Euro. Nach Trading Economics schloss die Japan-Tobacco-Aktie in Tokio rund 4,5 Prozent höher. Der Nikkei 225 gewinnt 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte. JAT JAT — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr JAT — — — Nikkei 225 Gewinner Was hinter dem Plus der Japan-Tobacco-Aktie steckt Trading Economics führt den Anstieg auf Berichte zurück, wonach Japan Tobacco einen Deal für Imperial Brands mit Altria prüft. Eine Bestätigung des Konzerns liegt mir nicht vor. Japan Tobacco und Altria arbeiten seit 2022 in einem Gemeinschaftsunternehmen für erhitzten Tabak in den USA zusammen. Japan-Tobacco-Aktie bei comdirect am Morgen +5,87 % Schlussplus in Tokio +4,5 % Nikkei 225 58.711 Quelle : comdirect, Trading Economics Was dagegen spricht Gerüchte sind keine Ankündigung. Ob und zu welchen Bedingungen ein Geschäft zustande kommt, ist offen. Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Japan-Tobacco-Aktie, dass auch defensive Werte heute gefragt sind.

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