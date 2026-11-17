Die Bank of Japan hat den Leitzins in diesem Jahr im Juni und im September angehoben, zuletzt auf 1,25 Prozent – laut Forbes der höchste Stand seit 31 Jahren. Trotz des BIP-Minus rechnen die Märkte laut Trading Economics mit weiteren Zinserhöhungen. Der Grund: Die Inflation wird durch Energie und den schwachen Yen angefacht, und ein zu zögerliches Vorgehen könnte den Yen weiter schwächen.

Einschätzung der Redaktion: Japan zeigt damit eine Konstellation, die Anleger auch aus anderen Industrieländern kennen – schwaches Wachstum, aber hartnäckige Preise. Für die Notenbank wird es schwieriger, beides zugleich zu bedienen. Steigende Zinsen helfen den Margen der Banken, belasten aber den hoch verschuldeten Staat und die Bewertung von Wachstumsaktien.