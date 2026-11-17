Die Japan-Konjunktur ist ins Stocken geraten: Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt schrumpfte im dritten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 0,1 Prozent – Volkswirte hatten laut Reuters-Umfrage ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Es ist das erste Minus nach mehreren Wachstumsquartalen. An der Börse in Tokio setzte sich der Ausverkauf fort: Der Nikkei 225 schloss am Dienstag 1,34 Prozent tiefer bei 58.860 Punkten, nach einem Minus von 2,42 Prozent am Montag. Im Fokus der Anleger stehen Exporteure wie die Toyota Aktie (ISIN JP3633400001) und Japans Großbanken.
Japan-Konjunktur: Wirtschaft schrumpft überraschend, Nikkei verliert in zwei Tagen 3,7 Prozent, BoJ-Zins bei 1,25 Prozent – gerät Takaichi in die Zinsfalle?
Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal leicht geschrumpft, obwohl Volkswirte Wachstum erwartet hatten. Ölpreisschock, schwacher Konsum und ein Yen nahe 160 je Dollar belasten. Premierministerin Takaichi erwägt neue Konjunkturhilfen – doch die Anleihemärkte stehen bereits unter Druck. Was das für Toyota, Japans Banken und den Nikkei bedeutet.
Daten aus Tokio
Warum schrumpft Japans Wirtschaft – und was steckt hinter dem Minus?
Auf den ersten Blick ist das Minus winzig: Im Quartalsvergleich sank die Wirtschaftsleistung um 0,02 Prozent. Doch die Zusammensetzung zeigt eine gespaltene Wirtschaft.
Der private Konsum, der gut die Hälfte der japanischen Wirtschaft ausmacht, ging im Quartal um 0,3 Prozent zurück – das zweite Minus in Folge. Die Nachrichtenagentur AP verweist auf das Wetter und hohe Preise. Die Exporte sanken um 0,2 Prozent, die Importe stiegen um 2,5 Prozent. Gestützt wurde die Wirtschaft von den Unternehmensinvestitionen, die um 1,6 Prozent zulegten – getrieben von der Nachfrage nach Digitalisierung.
|Komponente
|Veränderung zum Vorquartal
|BIP gesamt
|−0,02 % (−0,1 % annualisiert)
|Privatkonsum
|−0,3 %
|Unternehmensinvestitionen
|+1,6 %
|Exporte
|−0,2 %
|Importe
|+2,5 %
|Konsens (Reuters-Umfrage)
|+0,1 % (+0,3 % annualisiert)
Quelle: Cabinet Office, vorläufige Daten vom 16.11.2026, via BigGo und AP
Hinter allem steht der Ölpreisschock: Laut AP belastet der Iran-Krieg mit der faktisch blockierten Straße von Hormus das rohstoffarme Japan besonders. Hinzu kommt ein schwacher Yen – der Dollar notiert laut AP bei rund 160 Yen. Das verteuert Energie- und Lebensmittelimporte zusätzlich und drückt die Kaufkraft der Haushalte.
Was plant Premierministerin Takaichi für die Japan-Konjunktur?
Premierministerin Sanae Takaichi steht vor einem Dilemma. Laut AP will die Regierung Gesetze für eine Senkung der Steuer auf Lebensmittel durchbringen; die Aussichten seien wegen Bedenken zu Schulden und Finanzierung unsicher. Forbes-Kolumnist William Pesek schreibt, Takaichi erwäge eine neue Runde fiskalischer Konjunkturhilfen. Zugleich laufen die Energiesubventionen ab Dezember aus.
Ein beschlossenes Paket mit Volumen und Zeitplan liegt bislang nicht vor. Genau hier liegt das Risiko: Pesek warnt, die sogenannten Bond-Vigilanten am Anleihemarkt seien bereit, neue Ausgabenpläne mit höheren Renditen zu bestrafen. Die Rendite 30-jähriger japanischer Staatsanleihen liegt laut Trading Economics bei 4,04 Prozent, die zehnjährige bei 2,88 Prozent – nahe einem Drei-Wochen-Hoch.
Notenbank
Bank of Japan: Zinserhöhung trotz Schrumpfung?
Die Bank of Japan hat den Leitzins in diesem Jahr im Juni und im September angehoben, zuletzt auf 1,25 Prozent – laut Forbes der höchste Stand seit 31 Jahren. Trotz des BIP-Minus rechnen die Märkte laut Trading Economics mit weiteren Zinserhöhungen. Der Grund: Die Inflation wird durch Energie und den schwachen Yen angefacht, und ein zu zögerliches Vorgehen könnte den Yen weiter schwächen.
Einschätzung der Redaktion: Japan zeigt damit eine Konstellation, die Anleger auch aus anderen Industrieländern kennen – schwaches Wachstum, aber hartnäckige Preise. Für die Notenbank wird es schwieriger, beides zugleich zu bedienen. Steigende Zinsen helfen den Margen der Banken, belasten aber den hoch verschuldeten Staat und die Bewertung von Wachstumsaktien.
Was bedeutet das für Toyota Aktie, Bankaktien und den Nikkei?
Der Rückgang am Dienstag war allerdings nicht in erster Linie eine Reaktion auf das BIP. Treiber war laut Business Recorder die Schwäche der Technologiewerte vor den Nvidia-Zahlen: Advantest, SoftBank Group, Tokyo Electron, Ibiden und Kioxia belasteten den Index. Yoshitaka Araya von Monex Securities sagte laut Business Recorder, die Vorsicht vor den Nvidia-Zahlen und dem Anthropic-Börsengang halte Investoren von aggressiven Käufen ab.
Japanische Bankaktien fielen am Vormittag laut Business Recorder um 3,07 Prozent, belastet von gesunkenen US-Anleiherenditen; Energiewerte verloren 3,7 Prozent. Zum Schluss gehörten Resonac (−7,56 %), Ibiden (−6,44 %) und Inpex (−5,86 %) zu den größten Verlierern, Recruit (+5,02 %) und Shiseido (+2,91 %) zu den Gewinnern (Quelle: Investing.com). Der Nikkei 225 verlor laut ad-hoc-news/Xinhua in zwei Tagen 3,73 Prozent.
Für die Toyota Aktie und andere Exporteure wirkt der schwache Yen zweischneidig: Er erhöht die in Yen umgerechneten Auslandsgewinne, verteuert aber Energie und Vorprodukte und schwächt die heimische Nachfrage. Für europäische Anleger ist Japan zudem ein Signal für den globalen Anleihemarkt: Steigende Renditen in Tokio können über Kapitalrückflüsse japanischer Investoren auch US-Treasuries und Bundesanleihen beeinflussen.
Was Anleger jetzt beobachten
Nvidia-Zahlen in der Nacht zum Mittwoch – laut Marktberichten derzeit der größte Treiber für Tokios Technologiewerte.
Konjunkturhilfen: ob die Regierung Takaichi ein Paket mit konkretem Volumen beschließt.
Bank of Japan: Zinsentscheid im Dezember und Signale zur weiteren Straffung.
Yen: Entwicklung um die Marke von 160 je Dollar.
Staatsanleihen: Reaktion der 30-jährigen Rendite auf neue Ausgabenpläne.
FAQ zur Japan-Konjunktur
Wie stark ist Japans Wirtschaft geschrumpft? Im dritten Quartal 2026 um 0,1 Prozent aufs Jahr hochgerechnet, im Quartalsvergleich um 0,02 Prozent. Erwartet war ein leichtes Plus.
Warum schwächelt die Japan-Konjunktur? Vor allem wegen des Ölpreisschocks durch den Iran-Krieg, eines schwachen Konsums und eines Yen nahe 160 je Dollar.
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of Japan? 1,25 Prozent nach Erhöhungen im Juni und September 2026 – der höchste Stand seit 31 Jahren.
Was bedeutet das für Anleger in Europa? Steigende Renditen in Japan können globale Anleihemärkte beeinflussen; japanische Exporteure wie Toyota hängen stark am Yen-Kurs.
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