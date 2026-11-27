Wie hoch ist die Inflation in Tokio?

Die Kernrate liegt im November bei 2,9 Prozent, der Gesamtindex bei 2,8 Prozent.

Wie hoch ist der Leitzins der Bank of Japan?

1,25 Prozent nach der Anhebung vom 18. September.

Wann entscheidet die Bank of Japan über die Zinsen?

Am 18. Dezember.

Was bedeutet das für den Yen?

Eine Zinserhöhung stützt ihn tendenziell; ein belegter Kurseffekt der heutigen Daten liegt nicht vor.