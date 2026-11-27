Die Verbraucherpreise in Tokio haben im November einen neuen Wert für die Bank of Japan geliefert: Die Kernrate ohne frische Lebensmittel stieg nach Medienberichten auf 2,9 Prozent nach 2,6 Prozent im Oktober, der höchste Stand seit 16 Monaten, bei einer Prognose von 3,0 Prozent. Treiber ist die Energie mit plus 9,5 Prozent, nachdem Subventionen ausgelaufen sind. Der Nikkei 225 schloss am Donnerstag bei 57.499,16 Punkten (plus 0,86 Prozent); der Yen notiert nahe 159 je Dollar, knapp unter der Marke von 160, die als Interventionsschwelle gilt.
Japan-Inflation: Tokio-Kernrate steigt auf 2,9 Prozent, Energie plus 9,5 Prozent – wie sicher ist die Zinserhöhung der Bank of Japan am 18. Dezember?
Die Kernteuerung in Tokio erreicht mit 2,9 Prozent den höchsten Stand seit 16 Monaten, getrieben von auslaufenden Energiesubventionen. Die Kernrate ohne Energie fällt dagegen auf 2,5 Prozent. Was das für die Bank of Japan, den Yen und den Nikkei bedeutet.
Die Daten
Warum steigt die Kernteuerung in Tokio und was steckt dahinter?
Der Anstieg kommt aus der Energie, nicht aus der Breite: Der zugrunde liegende Preisdruck hat nachgelassen.
Der Gesamtindex stieg im November um 2,8 Prozent nach 2,7 Prozent im Vormonat. Die Kernrate ohne frische Lebensmittel erreichte 2,9 Prozent, auf Monatssicht plus 0,5 Prozent. Die Rate ohne frische Lebensmittel und Energie, die die Notenbank als Maß der Grundtendenz beobachtet, sank dagegen von 2,6 auf 2,5 Prozent, der niedrigste Wert seit drei Monaten. Energie verteuerte sich um 9,5 Prozent nach 2,2 Prozent im Oktober, Strom um 9,5 Prozent und Stadtgas um 13,7 Prozent. Medienberichten zufolge kehren Strom- und Gassubventionen von Dezember bis Februar zurück, während die Benzinsubventionen schrittweise reduziert werden; der Energieschub könnte sich damit teilweise umkehren. Das ist eine Einschätzung auf Basis der berichteten Regierungspläne und noch nicht bestätigt.
|Messgröße
|November
|Oktober
|Gesamtindex
|2,8 %
|2,7 %
|Kernrate (ohne frische Lebensmittel)
|2,9 %
|2,6 %
|Kernrate ohne frische Lebensmittel und Energie
|2,5 %
|2,6 %
|Energie
|+9,5 %
|+2,2 %
Jahresveränderung in Prozent; Quelle: Marktberichte zur Veröffentlichung vom 27.11.2026, Primärquelle nicht abgerufen.
Quelle: Statistikamt Japan laut Marktberichten
Die Notenbank
Erhöht die Bank of Japan im Dezember die Zinsen?
Die Bank of Japan hob den Leitzins am 18. September auf 1,25 Prozent an, den höchsten Stand seit 1995; zwei Mitglieder stimmten dagegen. Die nächste Entscheidung fällt am 18. Dezember, am selben Tag erscheint der landesweite Verbraucherpreisindex für November. In einer Ökonomenumfrage vom 19. November erwarteten 61 von 71 Befragten eine Anhebung auf 1,50 Prozent im Dezember. Es wäre die dritte Erhöhung des Jahres. Die Daten aus Tokio geben beiden Lagern Argumente: Die höhere Kernrate stützt die Erhöhung, die sinkende Kernrate ohne Energie spricht für Geduld.
Die Märkte
Was heißt das für Yen, Nikkei und den DAX?
Einschätzung der Redaktion: Für Anleger ist die Bank of Japan der wichtigste Einzelfaktor für den Yen. Eine Zinserhöhung stützt die Währung, schwächt aber tendenziell die Gewinne japanischer Exporteure. Der Nikkei hatte am Donnerstag von Kursgewinnen bei Kioxia (rund plus 12,5 Prozent) und SoftBank (über sieben Prozent) profitiert. Für den DAX besteht kein direkter belegter Kanal; indirekt wirken ein stärkerer Yen und höhere japanische Anleiherenditen auf die globale Risikobereitschaft. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten (Xetra, 17:44 Uhr), plus 2,08 Prozent.
Ausblick
Welche Termine zählen bis zur Bank of Japan?
Am 18. Dezember folgen Zinsentscheid und landesweite Inflationszahlen. Davor stehen die Fed am 9. Dezember und die EZB am 17. Dezember im Kalender. Zum Yen und zur Zinswende in Japan hat aktiencheck.de bereits berichtet; dieser Beitrag ordnet die neuen Inflationsdaten ein.
Häufige Fragen zur Japan-Inflation und Bank of Japan
Wie hoch ist die Inflation in Tokio?
Die Kernrate liegt im November bei 2,9 Prozent, der Gesamtindex bei 2,8 Prozent.
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of Japan?
1,25 Prozent nach der Anhebung vom 18. September.
Wann entscheidet die Bank of Japan über die Zinsen?
Am 18. Dezember.
Was bedeutet das für den Yen?
Eine Zinserhöhung stützt ihn tendenziell; ein belegter Kurseffekt der heutigen Daten liegt nicht vor.
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