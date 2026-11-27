Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) liegt am Freitag, 27. November 2026, bei 2,65 Prozent, die Dreißigjährige bei 3,88 und die Zweijährige bei 1,77 Prozent (Trading Economics, Tagesstand ohne Uhrzeit). Der Auslöser: Am Mittwoch hatte Bank-of-Japan-Ratsmitglied Naoki Tamura laut Trading Economics erneut signalisiert, dass der Leitzins bald weiter in Richtung eines neutralen Niveaus steigen sollte. Der Markt rechnet seither zunehmend mit einer Erhöhung im Dezember und einer weiteren im März.
Japan-Anleihen: Zehnjährige bei 2,65 Prozent, Dreißigjährige bei 3,88 – wie weit zieht die Bank of Japan im Dezember die Zinsschraube?
Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen liegt am 27. November bei 2,65 Prozent, die Dreißigjährige bei 3,88 Prozent. Der Markt rechnet mit einer Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember. Was das für JGBs, den Yen und Anleger im Euroraum bedeutet.
Warum bewegen Japans Staatsanleihen jetzt auch Anleger in Europa?
Japan war über Jahrzehnte das Land der Nullzinsen. Wenn dort die Renditen steigen, wandert Kapital, das lange im Ausland investiert war, womöglich zurück.
Der Leitzins der Bank of Japan liegt laut Trading Economics bei 1,25 Prozent, die Inflation im Oktober bei 2,3 Prozent, die Dienstleistungspreise stiegen mit 4,2 Prozent deutlich schneller. Die Zehnjährige rentiert auf Jahressicht rund 85 Basispunkte höher, ist auf Monatssicht aber um etwa 18 Basispunkte gefallen. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Im Laufe der Woche rutschte die Rendite auf ein Zwei-Wochen-Tief, bevor Tamuras Aussagen sie am Donnerstag wieder anhoben.
|Laufzeit
|Rendite
|Abstand zur Zweijährigen
|Zwei Jahre
|1,77 %
|–
|Zehn Jahre
|2,65 %
|+88 Bp.
|Dreißig Jahre
|3,88 %
|+211 Bp.
Rendite in Prozent. Abstände in Basispunkten selbst berechnet.
Quelle: Trading Economics, Stand 27.11.2026 (ohne Uhrzeit)
Das große Bild
Was bedeutet eine steile Zinskurve in Japan?
Zwischen zwei und dreißig Jahren liegen 211 Basispunkte. Eine solche steile Zinskurve zeigt: Am kurzen Ende prägt der Leitzins die Rendite, am langen Ende verlangen Anleger einen Aufschlag für Laufzeit, Inflation und Staatsverschuldung. Je länger die Laufzeit, desto stärker reagiert der Kurs auf Renditeänderungen (Duration). Steigt die Rendite, fällt der Kurs einer bestehenden Anleihe, selbst wenn der Kupon unverändert bleibt.
Für Anleger im Euroraum kommt das Währungsrisiko hinzu, denn JGBs lauten auf Yen. Zugleich dient Japan als Gradmesser: Steigende JGB-Renditen machen Anlagen im Heimatmarkt für japanische Investoren attraktiver, was Nachfrage nach Treasuries und Bundesanleihen dämpfen kann. Dass die Zehnjährige im Monatsvergleich dennoch gefallen ist, zeigt, wie stark globale Risikostimmung und US-Zinsen mitspielen. Vergleichswerte: Die US-Zehnjährige liegt bei 4,90, die Bundesanleihe bei 3,26 Prozent.
Welche Termine sind für japanische Anleihen wichtig?
Dezember: Zinsentscheid der Bank of Japan (genauer Termin laut Notenbankkalender prüfen).
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht, Taktgeber für Treasuries und Yen.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
FAQ: Japanische Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe?
Am 27.11.2026 lag sie laut Trading Economics bei 2,65 Prozent.
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of Japan?
Laut Trading Economics 1,25 Prozent (Stand Oktober 2026).
Warum steigen JGB-Renditen?
Anleger rechnen mit höheren Leitzinsen und verlangen bei längeren Laufzeiten mehr Ausgleich für Inflation und Staatsschulden.
Welche Risiken haben Anleihen aus Japan?
Zinsänderungs- und Kursrisiko, Währungsrisiko für Euro-Anleger und schwankende Liquidität. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
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