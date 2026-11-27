Zwischen zwei und dreißig Jahren liegen 211 Basispunkte. Eine solche steile Zinskurve zeigt: Am kurzen Ende prägt der Leitzins die Rendite, am langen Ende verlangen Anleger einen Aufschlag für Laufzeit, Inflation und Staatsverschuldung. Je länger die Laufzeit, desto stärker reagiert der Kurs auf Renditeänderungen (Duration). Steigt die Rendite, fällt der Kurs einer bestehenden Anleihe, selbst wenn der Kupon unverändert bleibt.

Für Anleger im Euroraum kommt das Währungsrisiko hinzu, denn JGBs lauten auf Yen. Zugleich dient Japan als Gradmesser: Steigende JGB-Renditen machen Anlagen im Heimatmarkt für japanische Investoren attraktiver, was Nachfrage nach Treasuries und Bundesanleihen dämpfen kann. Dass die Zehnjährige im Monatsvergleich dennoch gefallen ist, zeigt, wie stark globale Risikostimmung und US-Zinsen mitspielen. Vergleichswerte: Die US-Zehnjährige liegt bei 4,90, die Bundesanleihe bei 3,26 Prozent.