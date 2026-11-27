Zwischen zwei- und zehnjährigen JGB liegen nach den Werten vom 27. November rund 88 Basispunkte, zwischen zehn- und dreißigjährigen rund 125 (eigene Berechnung; ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt). Die Kurve ist also steil: Kurze Zinsen hängen an den Erwartungen zur BoJ, lange Zinsen an Inflation, Wachstum und der Frage, wer die hohen japanischen Staatsschulden kauft. Seit Jahresbeginn ist die Rendite der Zehnjährigen von 2,066 Prozent (30.12.2025) auf 2,63 Prozent gestiegen, gut 56 Basispunkte (eigene Berechnung).

Der Preisdruck liefert die Begründung. Die Inflationsrate lag im Oktober nach Trading Economics bei 2,3 Prozent nach 2,1 Prozent im September; die Dienstleistungsinflation von 4,2 Prozent war der höchste Stand seit März 1990. Gleichzeitig hat die BoJ im Juni 2026 beschlossen, ihre monatlichen JGB-Käufe zu verringern (The Industry Spread). Das bedeutet: Ein großer, jahrelang preisunempfindlicher Käufer zieht sich zurück. Die schwache Nachfrage in der 40-Jahres-Auktion dieser Woche, über die aktiencheck.de berichtet hat, passt zu diesem Bild.

Die Wirkung auf andere Märkte: Ein Yen von rund 159 je Dollar (Trading Economics) verteuert Importe, treibt die Inflation und erhöht den Druck auf die BoJ. Steigen die japanischen Renditen, werden Anlagen im Ausland für japanische Investoren weniger attraktiv. Das kann Gelder aus US-Staatsanleihen und anderen Märkten zurückholen. Wie stark dieser Effekt ist, lässt sich aus den Daten nicht sicher sagen.