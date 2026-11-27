Die zehnjährige japanische Staatsanleihe, kurz JGB, rentiert am 27. November nach Daten von Trading Economics bei 2,63 Prozent, die dreißigjährige bei 3,88 Prozent und die zweijährige bei 1,75 Prozent. Der Abstand zur Bank of Japan ist kleiner geworden: Auf einen Monat gerechnet ist die Rendite der Zehnjährigen um 0,20 Prozentpunkte gesunken, auf ein Jahr gerechnet aber um 0,82 Prozentpunkte gestiegen.
Japan-Anleihen: Zehnjährige bei 2,63 Prozent, Dreißigjährige bei 3,88 – wie viel Zinserhöhung steckt vor der Bank of Japan im Dezember schon in der Kurve?
Die zehnjährige japanische Staatsanleihe rentiert laut Trading Economics bei 2,63 Prozent, die dreißigjährige bei 3,88 Prozent. Die Bank of Japan tagt am 17. und 18. Dezember. Ein Blick auf die Zinskurve, die Inflation und den Yen.
Für deutsche Anleger sind Japan-Anleihen aus zwei Gründen interessant. Erstens war Japan über Jahrzehnte das Land mit Nullzinsen, und jede Veränderung dort wirkt auf die Weltmärkte. Zweitens zeigt die Zinskurve der JGB, wie viel Zinserhöhung der Markt der Bank of Japan, kurz BoJ, noch zutraut. Die Rendite gibt dabei die jährliche Verzinsung zum aktuellen Kurs an, der Kupon den festen Zins auf dem Papier; steigt die Rendite, fällt der Kurs.
Der Auslöser
Warum sinken die Renditen japanischer Staatsanleihen vor der Zinsentscheidung?
Laut Trading Economics stützen zwei Dinge die Nachfrage nach sicheren Anleihen: Zweifel an der KI-Investitionswelle und neue US-Zölle als Ersatzmaßnahme nach dem Urteil des Supreme Court. Gleichzeitig kamen aus der BoJ falkenhafte Signale. Vorstandsmitglied Tamura nannte eine Anhebung bald und einen neutralen Zins von etwa 2 Prozent. Die Märkte erwarten laut Trading Economics eine Erhöhung im Dezember und eine weitere im März 2027.
Die BoJ hat ihren Leitzins nach Angaben von Trading Economics bei 1,25 Prozent. Auf der Sitzung am 30. Oktober blieb er unverändert, mit acht zu eins Stimmen; ein Ratsmitglied wollte nach Angaben von The Industry Spread auf etwa 1,5 Prozent erhöhen und unterlag. Die nächste Sitzung ist nach derselben Quelle für den 17. und 18. Dezember angesetzt; Anleger sollten den Termin bei der BoJ selbst prüfen.
|Laufzeit
|27.11.2026
|19.11.2026
|30.12.2025
|2 Jahre
|1,75 %
|1,853 %
|1,167 %
|10 Jahre
|2,63 %
|–
|2,066 %
|30 Jahre
|3,88 %
|4,03 %
|3,354 %
Abstände 10J minus 2J und 30J minus 10J sowie Veränderung seit Jahresbeginn: eigene Berechnung aus den genannten Werten. Werte vom 19.11. und 27.11. liegen sechs Handelstage auseinander.
Quelle: Trading Economics (27.11.2026); The Industry Spread (23.11.2026, Daten Finanzministerium, Stand 19.11.)
Das große Bild
Was verrät die Zinskurve der Japan-Anleihen über Inflation und Staatsverschuldung?
Zwischen zwei- und zehnjährigen JGB liegen nach den Werten vom 27. November rund 88 Basispunkte, zwischen zehn- und dreißigjährigen rund 125 (eigene Berechnung; ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt). Die Kurve ist also steil: Kurze Zinsen hängen an den Erwartungen zur BoJ, lange Zinsen an Inflation, Wachstum und der Frage, wer die hohen japanischen Staatsschulden kauft. Seit Jahresbeginn ist die Rendite der Zehnjährigen von 2,066 Prozent (30.12.2025) auf 2,63 Prozent gestiegen, gut 56 Basispunkte (eigene Berechnung).
Der Preisdruck liefert die Begründung. Die Inflationsrate lag im Oktober nach Trading Economics bei 2,3 Prozent nach 2,1 Prozent im September; die Dienstleistungsinflation von 4,2 Prozent war der höchste Stand seit März 1990. Gleichzeitig hat die BoJ im Juni 2026 beschlossen, ihre monatlichen JGB-Käufe zu verringern (The Industry Spread). Das bedeutet: Ein großer, jahrelang preisunempfindlicher Käufer zieht sich zurück. Die schwache Nachfrage in der 40-Jahres-Auktion dieser Woche, über die aktiencheck.de berichtet hat, passt zu diesem Bild.
Die Wirkung auf andere Märkte: Ein Yen von rund 159 je Dollar (Trading Economics) verteuert Importe, treibt die Inflation und erhöht den Druck auf die BoJ. Steigen die japanischen Renditen, werden Anlagen im Ausland für japanische Investoren weniger attraktiv. Das kann Gelder aus US-Staatsanleihen und anderen Märkten zurückholen. Wie stark dieser Effekt ist, lässt sich aus den Daten nicht sicher sagen.
Termine
Welche Termine bewegen die JGB-Renditen bis Weihnachten?
Im Mittelpunkt steht die BoJ-Sitzung am 17. und 18. Dezember (Quelle: The Industry Spread, nicht beim Veranstalter geprüft). Die Protokolle und Stellungnahmen der Sitzung folgen später, die Meinungsübersicht nach der Industry-Spread-Quelle am 28. Dezember. Davor zählen die japanischen Preisdaten, Äußerungen von BoJ-Vorstandsmitgliedern und Auktionen des Finanzministeriums. Auch US-Daten und die Fed-Entscheidung im Dezember spielen mit: Der Renditeabstand zwischen den USA und Japan beeinflusst den Yen.
Häufige Fragen
FAQ: Japan-Anleihen, JGB-Rendite und Bank of Japan
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe? Nach Trading Economics 2,63 Prozent am 27. November, ein Tag zuvor 2,64 Prozent.
Wann entscheidet die Bank of Japan über die Zinsen? Nach Angaben von The Industry Spread am 17. und 18. Dezember 2026. Der Leitzins liegt aktuell bei 1,25 Prozent.
Was sind JGB? Die Abkürzung steht für Japanese Government Bonds, die Staatsanleihen Japans. Sie werden in Yen ausgegeben, Euro-Anleger tragen daher ein Währungsrisiko.
Warum ist die Kurve bei langen JGB so steil? Lange Laufzeiten bündeln Inflationsrisiko, Verschuldung und den Rückzug der BoJ als Käufer. Das verlangt höhere Renditen als kurze Laufzeiten.
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