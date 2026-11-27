Mit der Übernahme von AZEK kam Jesse Singh in den Verwaltungsrat von James Hardie, und mit ihm ein großes Aktienpaket. Seitdem baut der frühere AZEK-Chef seine Position ab. Am 24. November meldete er den Verkauf von 96.469 Aktien für rund 2,8 Millionen Dollar, am 25. November folgten 26.469 Aktien aus Optionen für rund 770.000 Dollar. Für die James Hardie Aktie ist es die Fortsetzung einer großen Verkaufswelle aus dem Sommer.
James Hardie Aktie: Ex-AZEK-Chef Singh verkauft weiter – nach 26 Millionen Dollar im August
Jesse Singh, früherer Chef des übernommenen Terrassendielen-Herstellers AZEK und heute Verwaltungsrat bei James Hardie, hat laut SEC-Meldungen am 24. und 25. November erneut Aktien für rund 3,5 Millionen Dollar verkauft. Im August hatte er bereits rund 870.000 Aktien abgegeben. Was die Insider Trades bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- James Hardie Industries plc
- Sitz
- Dublin, operativ Chicago
- Handelssymbol
- JHA1
- US-Handelssymbol
- JHX (NYSE)
- Insider
- Jesse Singh, Verwaltungsrat, früher Chef von AZEK
- Geschäft
- Faserzement-Fassaden, Terrassendielen
Stand: 27.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die James-Hardie-Aktie wird in Deutschland unter dem Handelssymbol JHA1 gehandelt, in den USA unter JHX an der New York Stock Exchange. Zusätzlich ist James Hardie in Australien notiert.
Die Meldungen
Zwei Tage, zwei Verkäufe
Am 24. November verkaufte Singh laut der Meldungsübersicht 96.469 Aktien zu durchschnittlich 28,68 Dollar. Am 25. November übte er Optionen auf 26.469 Aktien zu je 11,23 Dollar aus und verkaufte sie sofort zu 29,06 Dollar. Danach hält er direkt 117.772 Aktien. Über drei Familien-Treuhandfonds kommen gut 500.000 weitere Aktien hinzu.
Der Hintergrund
26 Millionen im August
Im August hatte Singh in zwei Tagen fünf Pakete verkauft, zusammen rund 871.600 Aktien zu Kursen um 30 Dollar und damit rund 26 Millionen Dollar. Zur gleichen Zeit kaufte er Aktien des Konkurrenten Fortune Brands Innovations. Seine November-Verkäufe liegen nun etwa einen Dollar unter dem Augustniveau.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei James Hardie
Wer ist Jesse Singh?
Früherer Chef von AZEK, das James Hardie übernommen hat, und heute Verwaltungsrat von James Hardie.
Wie viel hat er im November verkauft?
Rund 123.000 Aktien für etwa 3,5 Millionen Dollar am 24. und 25. November.
Wie viele Aktien hält er noch?
Direkt 117.772 Aktien, über Familien-Trusts gut 500.000 Aktien.
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