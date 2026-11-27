Wer ist Jesse Singh?

Früherer Chef von AZEK, das James Hardie übernommen hat, und heute Verwaltungsrat von James Hardie.

Wie viel hat er im November verkauft?

Rund 123.000 Aktien für etwa 3,5 Millionen Dollar am 24. und 25. November.

Wie viele Aktien hält er noch?

Direkt 117.772 Aktien, über Familien-Trusts gut 500.000 Aktien.