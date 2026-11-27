Die Jahwa-Electronics-Aktie (ISIN: KR7033240003, KRX-Kürzel: 033240) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Herstellers von Antrieben für die optische Bildstabilisierung in Smartphone-Kameras schloss in Seoul bei 14.450 Won und damit 12,02 Prozent über dem Vortag.
Jahwa-Electronics-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 12,02 Prozent – Kamerazulieferer mit Gewinnsprung gefragt
Die Jahwa-Electronics-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Zulieferer für Smartphone-Kameras steigt um 12,02 Prozent auf 14.450 Won. Technologiewerte führten die Erholung in Seoul an.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Jahwa Electronics heute steigt
Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. Der Kurssprung passt zur Erholung der Technologiewerte: Samsung Electronics gewann 4,55 Prozent, SK Hynix 5,41 Prozent, ausländische Investoren kauften am Gesamtmarkt netto für rund 1,13 Billionen Won. Zulieferer mit niedriger Bewertung holten besonders stark auf. Jahwa Electronics hat den Gewinn je Aktie in den letzten zwölf Monaten vervielfacht und wird nur mit gut dem Dreifachen dieses Gewinns gehandelt.
Häufige Fragen zur Jahwa-Electronics-Aktie
Warum ist die Jahwa-Electronics-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Jahwa-Electronics-Aktie stieg um 12,02 Prozent auf 14.450 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Technologiewerte waren insgesamt gefragt.
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