Jahwa-Electronics-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 12,02 Prozent – Kamerazulieferer mit Gewinnsprung gefragt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:07 1 Min.

Die Jahwa-Electronics-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Zulieferer für Smartphone-Kameras steigt um 12,02 Prozent auf 14.450 Won. Technologiewerte führten die Erholung in Seoul an.

Die Jahwa-Electronics-Aktie (ISIN: KR7033240003, KRX-Kürzel: 033240) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Herstellers von Antrieben für die optische Bildstabilisierung in Smartphone-Kameras schloss in Seoul bei 14.450 Won und damit 12,02 Prozent über dem Vortag. 033240 033240 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 033240 — — — Tagesplus der Jahwa-Electronics-Aktie +12,02 % Schlusskurs in Seoul 14.450 KRW Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate 3,3 Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Jahwa Electronics heute steigt Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. Der Kurssprung passt zur Erholung der Technologiewerte: Samsung Electronics gewann 4,55 Prozent, SK Hynix 5,41 Prozent, ausländische Investoren kauften am Gesamtmarkt netto für rund 1,13 Billionen Won. Zulieferer mit niedriger Bewertung holten besonders stark auf. Jahwa Electronics hat den Gewinn je Aktie in den letzten zwölf Monaten vervielfacht und wird nur mit gut dem Dreifachen dieses Gewinns gehandelt. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Wenige Kunden: Das Geschäft hängt an einzelnen Smartphone-Herstellern.

Zyklus: Die Nachfrage folgt den Modellzyklen der Hersteller.

Kein eigener Auslöser: Der Anstieg folgt der Branche. Häufige Fragen zur Jahwa-Electronics-Aktie Warum ist die Jahwa-Electronics-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Jahwa-Electronics-Aktie stieg um 12,02 Prozent auf 14.450 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Technologiewerte waren insgesamt gefragt. Fazit: Günstiger Zulieferer holt auf Die Jahwa-Electronics-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Die Bewertung ist niedrig, die Abhängigkeit von wenigen Kunden bleibt das zentrale Risiko.

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