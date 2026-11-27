Die Jabil-Aktie (ISIN US4666251095, Handelssymbol JBL) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 234,76 US-Dollar. Das sind 6,62 US-Dollar oder 2,90 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Jabil-Aktie: S&P 500 Gewinner im Elektronik-Zulieferer-Rebound
Die Jabil-Aktie gehört am Freitag mit rund 2,9 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern. KI-nahe Technologiewerte sind gefragt.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Jabil-Aktie steigt
Erholung bei KI-Zulieferern
Chip-, Netzwerk- und Infrastrukturwerte legen nach dem Feiertag zu. Jabil fertigt Elektronik für Rechenzentren und profitiert von der Stimmung.
Gleichlauf mit der Branche
Auch HPE und andere Technologiewerte steigen. Das spricht für eine Branchenbewegung.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Jabil liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Jabil ist ein großer Auftragsfertiger für Elektronik, unter anderem für Cloud-, Netzwerk- und Gesundheitskunden. Die Aktie reagiert auf KI-Investitionen. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Jabil-Aktie
Warum steigt die Jabil-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Erholung bei KI-nahen Technologiewerten stützt.
Wie stark steigt die Jabil-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 2,90 Prozent auf 234,76 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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