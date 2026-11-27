J.-M.-Smucker-Aktie S&P 500 Verlierer: Lebensmittelkonzern gibt nach – warum die Aktie um 2,4 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:29 1 Min.

Die Aktie von J. M. Smucker gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 2,37 Prozent auf 126,98 US-Dollar gibt der Lebensmittelhersteller im starken Markt nach.

Die Aktie von J. M. Smucker (ISIN: US8326964058, WKN: 633835, Handelssymbol: SJM) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 2,37 Prozent auf 126,98 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. SJM SJM — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr SJM — — — Smucker im laufenden Handel -2,37 % Kurs im laufenden Handel 126,98 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Defensive Werte im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an. Defensive Basiskonsumgüter wie Smucker werden dagegen weniger nachgefragt – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Wachstumswerte. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Dünner Handel verstärkt Ausschläge. Einordnung Defensiver Wert, moderater Abschlag Smucker steht für Kaffee, Erdnussbutter und Haustierfutter. Ein Tagesminus ohne Nachricht ist vor allem Marktstimmung. Was für die Smucker-Aktie spricht Defensive Produkte: Alltagsmarken.

Stabile Nachfrage: Basiskonsum. Was die Smucker-Aktie belasten kann Rotation: Defensive Werte sind weniger gefragt.

Kostendruck: Rohstoffpreise. Steckbrief der Smucker-Aktie Unternehmen: The J. M. Smucker Company

ISIN: US8326964058 · WKN: 633835

Handelssymbol: SJM (NYSE)

Branche: Lebensmittel Häufige Fragen zur Smucker-Aktie Warum ist die Smucker-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 2,37 Prozent auf 126,98 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US8326964058, WKN 633835, Handelssymbol SJM. Fazit: Der S&P 500 Verlierer Smucker ohne Nachricht Die Smucker-Aktie gibt im starken Markt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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