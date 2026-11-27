Die Aktie von J. M. Smucker (ISIN: US8326964058, WKN: 633835, Handelssymbol: SJM) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 2,37 Prozent auf 126,98 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
J.-M.-Smucker-Aktie S&P 500 Verlierer: Lebensmittelkonzern gibt nach – warum die Aktie um 2,4 Prozent fällt
Die Aktie von J. M. Smucker gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 2,37 Prozent auf 126,98 US-Dollar gibt der Lebensmittelhersteller im starken Markt nach.
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Die Gründe für den Kursverlust
Defensive Werte im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an. Defensive Basiskonsumgüter wie Smucker werden dagegen weniger nachgefragt – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Wachstumswerte.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Dünner Handel verstärkt Ausschläge.
Einordnung
Defensiver Wert, moderater Abschlag
Smucker steht für Kaffee, Erdnussbutter und Haustierfutter. Ein Tagesminus ohne Nachricht ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur Smucker-Aktie
Warum ist die Smucker-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 2,37 Prozent auf 126,98 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US8326964058, WKN 633835, Handelssymbol SJM.
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