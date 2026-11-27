Stärkeres Wachstum im Ausland: Zukünftig solle auch das Wachstum außerhalb Deutschlands stärker vorangetrieben werden. Aktuell erziele IVU rund die Hälfte des Umsatzes in Deutschland (2025: 48,9%). Auf die weiteren Heimatmärkte und die übrigen internationalen Märkte würden jeweils rund 25% entfallen. Mittelfristig strebe das Management für alle drei Regionen jeweils rund ein Drittel an. Erreichen wolle IVU dies durch organisches Wachstum, durch internationale Partnerschaften, in denen beispielsweise Kunden wie Trenitalia und die Deutsche Bahn IVU ins Ausland mitnehmen würden, sowie durch Akquisitionen. Bei der Auswahl neuer Märkte achte IVU u.a. auf eine ausreichende Größe, Stabilität und hohe regulatorische Anforderungen sowie auf gute Aussichten auf eine führende Marktposition. Für den Markteinstieg sei erneut das Rail-Segment besonders relevant. So sei der komplexe Betrieb einer Eisenbahn ein Zeichen für die geforderte Stabilität und könne zudem zu einem anschließenden Ausbau des öffentlichen Verkehrs auf der Straße führen. Darüber hinaus dürfte die Tätigkeit im Eisenbahnbereich einen größeren Schwerpunkt auf die Planung und Disposition haben und weniger lokale Anpassungen erfordern als Lösungen, die im Fahrzeug eingesetzt würden.