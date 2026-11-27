Kai Kindermann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie von IVU Traffic Technologies (ISIN: DE0007448508, WKN: 744850, Ticker: IVU) weiterhin zu kaufen.
IVU Traffic Technologies Aktie: EKF-Feedback - Neue Mittelfristziele untermauern Investment Case
Kai Kindermann bestätigt seine Kaufempfehlung für IVU Traffic Technologies mit einem Kursziel von 35 Euro.
Kindermann habe die IVU Traffic Technologies AG im Rahmen des Deutschen Eigenkapitalforums getroffen und die Chance gehabt, mit CEO Martin Müller-Elschner, CFO Petra Meiser und IR-Manager René Schwuchow zu sprechen.
Mehr Transparenz durch zukünftige Segmentberichterstattung: Ab dem Geschäftsbericht 2026 werde IVU entsprechend der internen Steuerung die Segmente Rail und Public Transport (PT) ausweisen. Insbesondere der Bahnbereich sei aus Kindermanns Sicht strategisch interessant. Dieser zeichne sich durch eine höhere Profitabilität und eine klare Abgrenzung gegenüber Wettbewerbern aus, die häufig stärker auf den öffentlichen Straßenverkehr fokussiert seien. Das zeige sich auch in der Marktposition, wo IVU mit einem Marktanteil von über 90% im deutschen Schienenverkehr den Branchenstandard darstelle. Im Öffentlichen Verkehr seien dafür Wachstumspotenziale durch die größere Anzahl potenzieller Kunden und den Vertrieb neuer Anwendungen vorhanden.
Stärkeres Wachstum im Ausland: Zukünftig solle auch das Wachstum außerhalb Deutschlands stärker vorangetrieben werden. Aktuell erziele IVU rund die Hälfte des Umsatzes in Deutschland (2025: 48,9%). Auf die weiteren Heimatmärkte und die übrigen internationalen Märkte würden jeweils rund 25% entfallen. Mittelfristig strebe das Management für alle drei Regionen jeweils rund ein Drittel an. Erreichen wolle IVU dies durch organisches Wachstum, durch internationale Partnerschaften, in denen beispielsweise Kunden wie Trenitalia und die Deutsche Bahn IVU ins Ausland mitnehmen würden, sowie durch Akquisitionen. Bei der Auswahl neuer Märkte achte IVU u.a. auf eine ausreichende Größe, Stabilität und hohe regulatorische Anforderungen sowie auf gute Aussichten auf eine führende Marktposition. Für den Markteinstieg sei erneut das Rail-Segment besonders relevant. So sei der komplexe Betrieb einer Eisenbahn ein Zeichen für die geforderte Stabilität und könne zudem zu einem anschließenden Ausbau des öffentlichen Verkehrs auf der Straße führen. Darüber hinaus dürfte die Tätigkeit im Eisenbahnbereich einen größeren Schwerpunkt auf die Planung und Disposition haben und weniger lokale Anpassungen erfordern als Lösungen, die im Fahrzeug eingesetzt würden.
Ambitionen für die nächsten drei bis vier Jahre: IVU habe erstmals einen quantifizierten Mittelfristausblick vorgelegt. Dieser sehe ein Umsatzwachstum von 5 bis 10% p.a. vor, dazu einen Anteil wiederkehrender Umsätze von rund 60% (9M 2026: 51,8%). Die operative Effizienz solle, gemessen als Verhältnis von EBIT zu Rohergebnis, auf rund 20% steigen. Hierzu sollten die bereits getätigten Investitionen in die Plattform <neo> sowie ein künftig moderaterer Personalaufbau beitragen, wobei auch der zunehmende Einsatz von KI Effizienzpotenziale eröffne. Gleichzeitig investiere IVU weiterhin in Produktqualität, Cybersecurity und <neo>. So würden weiterhin neue Anwendungen entwickelt und bestehende Funktionen der IVU.suite in die webbasierte Plattform überführt. Mit einer erwarteten Umsatz-CAGR 2025–2030e von 8,7% sei Kindermann in der oberen Hälfte der Spanne positioniert, was er aufgrund der anhaltenden Nachfragedynamik und zusätzlicher Wachstumspotenziale im Ausland als angemessen erachte. Für die Effizienzkennzahl prognostiziere der Analyst 20,5% für 2029e und 21,4% für 2030e. Dies entspreche gemäß seinen Annahmen einer EBIT-Marge von 16,8% bzw. 17,5%.
Fazit: Die gewonnenen Eindrücke hätten Kindermanns positive Einschätzung des Investment Cases bestätigt. Er bestätige die Kaufempfehlung und das Kursziel von 35,00 EUR für die IVU Traffic Technologies-Aktie. (Analyse vom 27.11.2026)
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