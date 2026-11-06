IVU Traffic Technologies 9M 2026: Zunehmende Skalierung eröffnet Margenpotenzial

Glättung der Saisonalität dämpft Q3-Wachstum: Der Umsatz sei im Q3 auf 39,5 Mio. EUR (+4,5% yoy) und nach neun Monaten auf 111,5 Mio. EUR (+9,6% yoy) gestiegen. Damit setze sich das gewohnte saisonale Bild fort. Da sich die wiederkehrenden Erlöse zunehmend gleichmäßig über das Jahr verteilen würden, falle das Umsatzwachstum zu Jahresbeginn stärker aus (Q1: +13,3%, Q2: +12,1% yoy) und schwäche sich in der zweiten Jahreshälfte ab. Die wiederkehrenden Erlöse hätten sich in den ersten neun Monaten um 13,4% yoy auf 57,8 Mio. EUR erhöht und damit einen Umsatzanteil von 51,8% erreicht. Im Gesamtjahr dürfte dieser Anteil aufgrund der höheren Projektabrechnungen im Q4 leicht darunter liegen. Besonders dynamisch hätten sich die Hosting-Erlöse mit einem Wachstum von 21,7% yoy entwickelt. Hierzu dürfte vor allem die hohe Nachfrage von Bestandskunden vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an die Cybersicherheit beitragen. Zusätzlich gebe es auch Neukunden, die direkt im SaaS-Modell starten würden, wie es zuletzt Velvet angekündigt habe. Über den Auftragsbestand hinaus, der die Umsatzguidance für 2026 vollständig und bereits rund zwei Drittel des noch nicht öffentlich quantifizierten Umsatzplans für 2027 abdecke, sehe der Vorstand eine weiterhin hohe Marktnachfrage nach den Lösungen der IVU.