Kai Kindermann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der IVU Traffic Technologies AG (ISIN: DE0007448508, WKN: 744850, Ticker: IVU) weiterhin zu kaufen.
IVU Traffic Technologies 9M 2026: Zunehmende Skalierung eröffnet Margenpotenzial
Montega erhöht das IVU-Kursziel von 29 auf 35 Euro und setzt nach kräftigem EBIT-Wachstum auf weiteres Margenpotenzial.
Die IVU Traffic Technologies AG habe die Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt und diese im Rahmen eines Earnings Calls erläutert.
Glättung der Saisonalität dämpft Q3-Wachstum: Der Umsatz sei im Q3 auf 39,5 Mio. EUR (+4,5% yoy) und nach neun Monaten auf 111,5 Mio. EUR (+9,6% yoy) gestiegen. Damit setze sich das gewohnte saisonale Bild fort. Da sich die wiederkehrenden Erlöse zunehmend gleichmäßig über das Jahr verteilen würden, falle das Umsatzwachstum zu Jahresbeginn stärker aus (Q1: +13,3%, Q2: +12,1% yoy) und schwäche sich in der zweiten Jahreshälfte ab. Die wiederkehrenden Erlöse hätten sich in den ersten neun Monaten um 13,4% yoy auf 57,8 Mio. EUR erhöht und damit einen Umsatzanteil von 51,8% erreicht. Im Gesamtjahr dürfte dieser Anteil aufgrund der höheren Projektabrechnungen im Q4 leicht darunter liegen. Besonders dynamisch hätten sich die Hosting-Erlöse mit einem Wachstum von 21,7% yoy entwickelt. Hierzu dürfte vor allem die hohe Nachfrage von Bestandskunden vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an die Cybersicherheit beitragen. Zusätzlich gebe es auch Neukunden, die direkt im SaaS-Modell starten würden, wie es zuletzt Velvet angekündigt habe. Über den Auftragsbestand hinaus, der die Umsatzguidance für 2026 vollständig und bereits rund zwei Drittel des noch nicht öffentlich quantifizierten Umsatzplans für 2027 abdecke, sehe der Vorstand eine weiterhin hohe Marktnachfrage nach den Lösungen der IVU.
Deutliche EBIT-Steigerung bei moderatem Personalaufbau: Das EBIT sei im Q3 auf 6,9 Mio. EUR (+25,3% yoy) gestiegen, die EBIT-Marge habe 17,5% erreicht (Vj.: 14,6%). Auffällig sei insbesondere die Entwicklung des Personalaufwands, der im Q3 lediglich um 1,0% auf 20,3 Mio. EUR zugenommen habe und damit die selektive Einstellungspolitik widerspiegele, die insbesondere seit Q2 verfolgt werde. Nach neun Monaten habe sich das EBIT auf 10,2 Mio. EUR (+56,4% yoy) belaufen. Zum Erreichen der FY-Guidance von rund 22 Mio. EUR reiche nun bereits ein Q4-EBIT von 11,8 Mio. EUR (Q4/25: 12,0 Mio. EUR), sodass Kindermann eine Erfüllung der angehobenen Jahresziele erwarte (MONe EBIT FY2026: 22,2 Mio. EUR).
Mittel- und langfristige Margenprognose angepasst: Kindermann überarbeite seine mittel- und langfristigen Margenerwartungen und sehe ein höheres Margenpotenzial als bislang modellseitig abgebildet. Für den Terminal Value setze der Analyst nun eine EBIT-Marge von 20,0% (zuvor: 17,5%) an. Ausschlaggebend hierfür seien insbesondere die zunehmenden Skaleneffekte aus der bereits aufgebauten Personalkapazität, die sich im Q3 erstmals verstärkt im Zahlenwerk widerspiegeln würden, nachdem das erste Halbjahr noch durch Sondereffekte belastet gewesen sei. Darüber hinaus erwarte Kindermann weitere Wachstumsimpulse durch die webbasierte <neo>-Produktwelt, die mit einem geringeren Wartungsaufwand einhergehen dürfte und damit die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells verbessere. Schließlich sehe Kindermann angesichts der starken Marktstellung und der umfangreichen Referenzen Potenzial für eine höhere Preisdurchsetzung. Die hohe Relevanz der IVU-Lösungen für Verkehrsbetreiber sowie der vergleichsweise geringe Anteil der Softwarekosten an deren Gesamtkosten dürften die Bereitschaft erhöhen, für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit entsprechende Preise zu zahlen.
Fazit: IVU bestätige mit der soliden operativen Entwicklung ihre hohe Visibilität und Verlässlichkeit. Gleichzeitig würden die zunehmenden Skaleneffekte weiteres Margenpotenzial eröffnen, während die verstärkte Kapitalmarktkommunikation die Wahrnehmung der Equity Story verbessern dürfte. Insgesamt sehe Kindermann den Investment Case damit weiter gestärkt und bestätige die Kaufempfehlung mit einem auf 35,00 EUR (zuvor: 29,00 EUR) erhöhten Kursziel. (Analyse vom 06.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.