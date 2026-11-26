Die Anleihe 2025/2030 trägt einen festen Kupon von 12 Prozent, gezahlt halbjährlich am 6. Juni und 6. Dezember, und läuft bis zum 6. Dezember 2030. Das Volumen beträgt laut Anleihenseite der Iute Group 300 Millionen Euro, nachdem im Juni 2026 ein Tap (Aufstockung) über 140 Millionen Euro abgewickelt wurde. Zinsdeckung (ICR) und Kapitalisierung sind die Kennzahlen, an denen Gläubiger den Spielraum ablesen: Die ICR liegt bei 1,40 bei einem Mindestwert von 1,25, die Kapitalisierung bei 21,7 Prozent bei einem Mindestwert von 15 Prozent. Der Puffer bei der Zinsdeckung beträgt damit 0,15 Punkte. Zum 30. September hielt die Gruppe 111,8 Millionen Euro an liquiden Mitteln nach 66,6 Millionen zum Jahresende 2025; der 11-Prozent-Bond 2021/2026 wurde laut Mitteilung am 6. Oktober 2026 zurückgezahlt.

Nächster Zinstermin ist der 6. Dezember 2026. Die Emittentin hatte am 15. Juni 2026 mitgeteilt, dass die Gutschrift der Juni-Kuponzahlung (rund 18 Millionen Euro) bei allen Anleihegläubigern sich wegen Abwicklungsverzögerungen verzögerte, obwohl die Mittel nach ihren Angaben überwiesen waren; als Ursache vermutete sie die nachgelagerte Abwicklung bei den Clearingsystemen. Wie es zum Dezember-Termin aussieht, ist offen. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Iute einen Gesamtertrag von rund 138 Millionen Euro (2025: 124,6 Millionen) und eine Zinsdeckung von etwa 1,4.