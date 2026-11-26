Wer die Iute Anleihe 2025/2030 kennt, schaut nach den Neunmonatszahlen auf zwei Zahlen: den Gewinn, der zurückgeht, und die Zinsdeckung, die gerade noch Luft lässt. Die Iute Group meldete am 25. November 2026 für die ersten neun Monate einen Nettogewinn von 2,9 Millionen Euro nach 8,5 Millionen im Vorjahreszeitraum; im dritten Quartal stand ein Nettoverlust von 1,2 Millionen Euro (Vorjahr: Gewinn von 1,8 Millionen). Die 12-Prozent-Anleihe 2025/2030 der IuteCredit Finance S.à r.l. (ISIN XS3047514446, Nennwert 100 Euro) wird weiter bedient; die vereinbarten Kennzahlen zur Kapitalisierung und Zinsdeckung sind laut Emittentin eingehalten.
Iute Anleihe 2025/2030: 12 Prozent Kupon, Q3-Verlust von 1,2 Millionen Euro, Zinsdeckung 1,40 bei Mindestwert 1,25 – wie viel Puffer bleibt den Gläubigern?
Die Iute Group meldete für die ersten neun Monate 2026 einen Nettogewinn von 2,9 Millionen Euro nach 8,5 im Vorjahr und einen Verlust von 1,2 Millionen im dritten Quartal. Für die 12-Prozent-Anleihe 2025/2030 (ISIN XS3047514446) sind die Auflagen weiter eingehalten – aber der Abstand ist überschaubar.
Steckbrief
- Emittentin
- IuteCredit Finance S.à r.l.
- Anleihe
- 12 % Senior Secured EUR Bonds 2025/2030
- ISIN
- XS3047514446
- Laufzeit
- 06.06.2025 bis 06.12.2030
- Nennwert
- 100 €
- Volumen
- 300 Mio. €
- Rang
- vorrangig, besichert (senior secured)
Stand: 25.11.2026, Angaben laut Emittentin; Volumen laut Anleihenseite der Iute Group (Stand 19.10.2026)
Iute Anleihe
Wie hat sich Iute in den ersten neun Monaten 2026 entwickelt?
Das operative Geschäft wächst, der Gewinn schrumpft. Der Gesamtertrag stieg laut Mitteilung um 11,5 Prozent auf 102,1 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA um 24,5 Prozent auf 46,1 Millionen Euro (Marge 45,2 nach 40,4 Prozent). Unter dem Strich blieben 2,9 Millionen Euro nach 8,5 Millionen; bereinigt um Währungseffekte sind es 1,0 Millionen nach 6,0 Millionen. Die Gesellschaft nennt zudem Einmalkosten von 3,4 Millionen Euro. Das Bruttokreditportfolio wuchs um 13,6 Prozent auf 405,6 Millionen Euro.
|Kennzahl
|9M 2026
|9M 2025
|Gesamtertrag
|102,1 Mio. €
|91,5 Mio. €
|Bereinigtes EBITDA
|46,1 Mio. €
|37,0 Mio. €
|Nettogewinn
|2,9 Mio. €
|8,5 Mio. €
|Nettozinsmarge
|17,4 %
|21,7 %
|Bruttokreditportfolio
|405,6 Mio. €
|–
|Brutto-NPL-Quote
|8,6 %
|7,9 %
Ungeprüfte Zahlen laut Mitteilung der Emittentin vom 25.11.2026; Vorjahr = erste neun Monate 2025. NPL = notleidende Kredite.
Quelle: Iute-Mitteilung über Anleihen-Finder (25.11.2026, 09:05 Uhr MEZ)
Zwei Werte fallen auf: Die Nettozinsmarge sank von 21,7 auf 17,4 Prozent, und die Quote notleidender Kredite stieg von 7,9 auf 8,6 Prozent. Die Wertberichtigungsquote (Impairment Coverage) liegt bei 69,1 Prozent nach 73,7 Prozent zum Jahresende 2025. Die Kreditkosten (Cost of Risk) bleiben mit 7,8 Prozent stabil. Konzernchef Tarmo Sild nennt die Verbesserung der Profitabilität laut Mitteilung „klare Priorität“ und räumt ein, das dritte Quartal sei hinter den Erwartungen geblieben.
Wie sicher sind Zinsen und Rückzahlung der 12-Prozent-Anleihe?
Die Anleihe 2025/2030 trägt einen festen Kupon von 12 Prozent, gezahlt halbjährlich am 6. Juni und 6. Dezember, und läuft bis zum 6. Dezember 2030. Das Volumen beträgt laut Anleihenseite der Iute Group 300 Millionen Euro, nachdem im Juni 2026 ein Tap (Aufstockung) über 140 Millionen Euro abgewickelt wurde. Zinsdeckung (ICR) und Kapitalisierung sind die Kennzahlen, an denen Gläubiger den Spielraum ablesen: Die ICR liegt bei 1,40 bei einem Mindestwert von 1,25, die Kapitalisierung bei 21,7 Prozent bei einem Mindestwert von 15 Prozent. Der Puffer bei der Zinsdeckung beträgt damit 0,15 Punkte. Zum 30. September hielt die Gruppe 111,8 Millionen Euro an liquiden Mitteln nach 66,6 Millionen zum Jahresende 2025; der 11-Prozent-Bond 2021/2026 wurde laut Mitteilung am 6. Oktober 2026 zurückgezahlt.
Nächster Zinstermin ist der 6. Dezember 2026. Die Emittentin hatte am 15. Juni 2026 mitgeteilt, dass die Gutschrift der Juni-Kuponzahlung (rund 18 Millionen Euro) bei allen Anleihegläubigern sich wegen Abwicklungsverzögerungen verzögerte, obwohl die Mittel nach ihren Angaben überwiesen waren; als Ursache vermutete sie die nachgelagerte Abwicklung bei den Clearingsystemen. Wie es zum Dezember-Termin aussieht, ist offen. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Iute einen Gesamtertrag von rund 138 Millionen Euro (2025: 124,6 Millionen) und eine Zinsdeckung von etwa 1,4.
Was Anleger jetzt beobachten
Sonntag, 6. Dezember 2026: Zinstermin der Anleihe 2025/2030 (Kupon 12 Prozent).
Die Zinsdeckung und die Quote notleidender Kredite in den Zahlen zum Gesamtjahr 2026.
Maßnahmen im vierten Quartal 2026 und ersten Quartal 2027 zur Verbesserung der Profitabilität sowie der angekündigte Start der Iute Bank Ukraine Ende des ersten Quartals 2027.
FAQ: Fragen zur Iute Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der Iute Anleihe 2025/2030? 12 Prozent pro Jahr, halbjährlich zahlbar am 6. Juni und 6. Dezember; Laufzeit bis 6. Dezember 2030 (ISIN XS3047514446).
Wie hat Iute im dritten Quartal 2026 abgeschnitten? Mit einem Nettoverlust von 1,2 Millionen Euro nach einem Gewinn von 1,8 Millionen Euro im Vorjahresquartal.
Was bedeutet Senior Secured? Die Anleihe ist vorrangig und besichert; sie ist damit nicht nachrangig. Besicherte Anleihen tragen dennoch Ausfallrisiko.
Was ist die Zinsdeckung (ICR)? Das Verhältnis des Ergebnisses zu den Zinskosten; eine höhere Zahl bedeutet mehr Spielraum, und die Anleihebedingungen setzen hier einen Mindestwert.
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