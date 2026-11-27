Italien zahlt für zehnjährige Staatsanleihen (BTP) am Freitag, 27. November 2026, rund 4,33 Prozent, Frankreich für seine zehnjährigen OAT 4,74 Prozent, Deutschland für zehnjährige Bundesanleihen 3,28 Prozent. Der Risikoaufschlag Italiens gegenüber dem Bund beträgt damit rund 105 Basispunkte, der Frankreichs rund 146. Rom steht zum zweiten Mal in dieser Woche besser da als Paris, und die Begründung liefert ausgerechnet Brüssel.

Die EU-Kommission rechnet für Italien mit einem Haushaltsdefizit von 2,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr und unter 3 Prozent in den Jahren 2027 und 2028, wenn die zeitweise erlaubten Verteidigungs- und Energieausgaben herausgerechnet werden. Bleibt das Defizit unter der Drei-Prozent-Marke, könnte die Kommission das Verfahren wegen übermäßigen Defizits im kommenden Jahr beenden. So fasst es Trading Economics zusammen.