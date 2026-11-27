Die IREN Aktie (Ticker IREN, ISIN AU0000185993) ist eines der meistdiskutierten Papiere der KI-Infrastruktur: Am Mittwoch, dem 25. November 2026, schloss sie an der Nasdaq bei 12,85 US-Dollar. Am Freitag, dem 27. November 2026, lag die IREN Aktie vorbörslich laut Berichten gegen 10:43 Uhr MEZ bei rund 14,05 Dollar (etwa +9,3 Prozent) und gegen 13:05 Uhr MEZ bei rund 13,88 Dollar (etwa +8 Prozent). Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es dafür nicht: Treiber ist ein breiter Rebound der KI-Werte nach einem schwachen November, in dem der Nasdaq-100 nach Berichten bis Mittwoch rund 8 Prozent verlor.

Die Wall Street handelt heute verkürzt von 15:30 bis 19:00 Uhr MEZ; ein Kurs aus dem laufenden Handel lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Unsere IREN Aktienanalyse erklärt, warum die Volatilität extrem ist, was die Zahlen sagen und wie die IREN Aktienprognose der Analysten aussieht.