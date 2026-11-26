Nach Angaben von Tajani griffen am Nachmittag mehrere Drohnen iranischer Herkunft kuwaitische Militäreinrichtungen an, darunter eine Überwachungsstation der Flugabwehr. Dort waren zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia im Einsatz. Das kuwaitische Verteidigungsministerium hatte zuvor laut Nachrichtenagentur Kuna mitgeteilt, dass zwei Männer bei einem Angriff auf eine „lebenswichtige Einrichtung“ verletzt wurden und später starben. Das Ziel nannte das Ministerium nicht. Laut Ansa waren die Techniker bei Wartungsarbeiten an Ortungsantennen des Flugabwehrsystems Skyguard tätig. Zwei weitere Männer, ein Kuwaiter und ein Pakistaner, wurden laut Bericht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden Italiener gehören laut dpa zu den ersten offiziell bestätigten europäischen Todesopfern des seit Februar laufenden Krieges. Irans Streitkräfte wiesen die Verantwortung zurück; ein Armeesprecher sprach von einem möglichen „Einsatz unter falscher Flagge“.