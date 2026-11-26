Der Iran-Krieg hat Rheinmetall erreicht: Bei einem Drohnenangriff in Kuwait sind am Donnerstag zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia ums Leben gekommen. Das teilte Italiens Außenminister Antonio Tajani mit (t-online/dpa, 15:44 Uhr). Die Rheinmetall Aktie (Ticker RHM, ISIN DE0007030009) schloss am Kapitalmarkttag laut finanzen.at (17:58 Uhr) mit einem Plus von 4,06 Prozent bei 765,70 Euro. Der Ölpreis legte am Abend zu: Brent notierte nach Angaben von Goldesel (19:47 Uhr) bei 96,57 Dollar, ein Plus von 2,07 Prozent.
Iran-Krieg: Zwei Rheinmetall-Techniker bei Drohnenangriff in Kuwait getötet – was heißt das für die Rheinmetall Aktie, Rüstungsaktien und den Ölpreis?
Bei einem Drohnenangriff in Kuwait sind zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia getötet worden. Kuwait macht den Iran verantwortlich, Teheran weist das zurück. Während der Rüstungskonzern am Kapitalmarkttag steht, fragen Anleger nach den Folgen für die Rheinmetall Aktie, Rüstungsaktien und den Ölpreis.
Der Angriff
Was ist in Kuwait passiert?
Nach Angaben von Tajani griffen am Nachmittag mehrere Drohnen iranischer Herkunft kuwaitische Militäreinrichtungen an, darunter eine Überwachungsstation der Flugabwehr. Dort waren zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia im Einsatz. Das kuwaitische Verteidigungsministerium hatte zuvor laut Nachrichtenagentur Kuna mitgeteilt, dass zwei Männer bei einem Angriff auf eine „lebenswichtige Einrichtung“ verletzt wurden und später starben. Das Ziel nannte das Ministerium nicht. Laut Ansa waren die Techniker bei Wartungsarbeiten an Ortungsantennen des Flugabwehrsystems Skyguard tätig. Zwei weitere Männer, ein Kuwaiter und ein Pakistaner, wurden laut Bericht verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Die beiden Italiener gehören laut dpa zu den ersten offiziell bestätigten europäischen Todesopfern des seit Februar laufenden Krieges. Irans Streitkräfte wiesen die Verantwortung zurück; ein Armeesprecher sprach von einem möglichen „Einsatz unter falscher Flagge“.
Was bedeutet das für die Rheinmetall Aktie?
Der Angriff fällt auf den Beginn des Kapitalmarkttags in Hamburg, der am 26. und 27. November stattfindet. Rheinmetall stieg am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge. Laut einem Bericht von Investing.com, den aktiencheck.de zitiert hat, erwarten Analysten eine Senkung des Umsatzziels für 2030 von 50 auf rund 35 Milliarden Euro; die neuen Ziele will der Konzern am Freitag vorlegen. Der Kursanstieg am Donnerstag lässt sich damit nach Einschätzung der Redaktion eher dem Kapitalmarkttag und der breiten Markterholung zuordnen als dem Angriff in Kuwait; ein belegter Zusammenhang besteht nicht (Einschätzung der Redaktion).
|Aktie
|Veränderung
|Stand
|Rheinmetall
|+4,06 %
|765,70 Euro (Xetra-Schluss, 17:58 Uhr)
|Renk
|+4,0 %
|laut Dow Jones, 17:49 Uhr
|Hensoldt
|+3,32 %
|79,78 Euro (17:29 Uhr)
|TKMS
|+2,6 %
|laut Dow Jones, 17:49 Uhr
Quelle: finanzen.at, 26.11.2026, 17:49 Uhr und 17:58 Uhr; aktiencheck.de, 26.11.2026, 18:02 Uhr
Warum steigt der Ölpreis nach dem Angriff?
Die Lage im Golf bleibt der wichtigste Treiber für den Rohölmarkt. Laut Goldesel (26.11.2026, 19:47 Uhr) legte Brent am Abend um 2,07 Prozent auf 96,57 Dollar zu, nachdem die Huthis nach Berichten eine Raffinerie in Jazan angegriffen haben sollen; das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle. Die Opec+ tagt am Sonntag, Delegierte erwarten laut Bericht unveränderte Förderquoten bis Januar. Ein Preisbezug speziell zum Angriff in Kuwait ist aus den Quellen nicht belegt. Die Kursliste von finanzen.at zeigt für „Öl“ zeitgleich 95,8 Dollar (+1,2 Prozent); die Sorte ist dort nicht genannt.
Was Anleger jetzt beobachten
Die neuen Mittelfristziele von Rheinmetall am Freitag, 27. November.
Ob Kuwait oder Italien den Angriff offiziell dem Iran zuschreiben und welche Reaktion folgt.
Die Opec+-Sitzung am Sonntag und die Entwicklung des Brent-Preises.
Weitere Angriffe auf Energie- und Militärinfrastruktur am Golf.
Häufige Fragen zum Angriff in Kuwait und zur Rheinmetall Aktie
Was ist in Kuwait passiert? Bei einem Drohnenangriff auf eine Überwachungsstation der Flugabwehr wurden zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia getötet (Tajani laut dpa).
Wer steckt hinter dem Angriff? Kuwait macht laut Bericht den Iran verantwortlich; Teheran weist das zurück und spricht von einem möglichen Einsatz unter falscher Flagge.
Wie hat die Rheinmetall Aktie reagiert? Sie schloss am 26.11.2026 laut finanzen.at (17:58 Uhr) 4,06 Prozent höher bei 765,70 Euro; ein Zusammenhang mit dem Angriff ist nicht belegt.
Was ist mit dem Ölpreis? Brent stieg am Abend um 2,07 Prozent auf 96,57 Dollar (Goldesel, 19:47 Uhr).
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