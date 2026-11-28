Eine eigene Nachricht gab es nicht. IONOS stieg mit dem Markt, der sich von seinem Viermonatstief erholte. Der DAX gewann in der Woche 2,6 Prozent auf 25.441,24 Punkte, der TecDAX schloss am Freitag gut 1,3 Prozent höher.

Aufschlussreicher als die Woche ist der Monat. Im November verloren viele Technologiewerte im TecDAX zweistellig: Nemetschek fast 25 Prozent, Infineon gut 17 Prozent, TeamViewer 40 Prozent. IONOS gab nur 1,64 Prozent ab. Die Aktie hat den Ausverkauf nahezu unbeschadet überstanden.