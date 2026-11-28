Wenig Drama, solides Ergebnis: Die IONOS Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 3,01 Prozent und schließt bei 34,86 Euro (Xetra, comdirect). Der Webhoster belegt damit Platz 15 der TecDAX Gewinner der Woche.
IONOS Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 3 Prozent Plus, das Abo-Geschäft erweist sich als Stoßdämpfer
Die IONOS Aktie gewinnt in dieser Woche 3,01 Prozent auf 34,86 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern der Woche. Der Webhoster aus Montabaur kam ruhiger durch die Turbulenzen als die meisten Technologiewerte.
Warum ist die IONOS Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Eine eigene Nachricht gab es nicht. IONOS stieg mit dem Markt, der sich von seinem Viermonatstief erholte. Der DAX gewann in der Woche 2,6 Prozent auf 25.441,24 Punkte, der TecDAX schloss am Freitag gut 1,3 Prozent höher.
Aufschlussreicher als die Woche ist der Monat. Im November verloren viele Technologiewerte im TecDAX zweistellig: Nemetschek fast 25 Prozent, Infineon gut 17 Prozent, TeamViewer 40 Prozent. IONOS gab nur 1,64 Prozent ab. Die Aktie hat den Ausverkauf nahezu unbeschadet überstanden.
Warum IONOS so stabil ist
Der Grund liegt im Geschäftsmodell. IONOS vermietet Internetadressen, Webseiten-Baukästen und Cloud-Speicher an kleine und mittlere Unternehmen, fast ausschließlich im Abonnement. Die Einnahmen sind planbar und hängen weder an Chipzyklen noch an großen Einzelaufträgen.
Die Zahlen bestätigen das. Seit Jahresbeginn stieg die Kundenzahl um 370.000 auf sieben Millionen. Die Prognose für 2026 steht: rund 8 Prozent währungsbereinigtes Umsatzwachstum, ein bereinigtes EBITDA von etwa 530 Millionen Euro und eine Marge von 37 bis 38 Prozent. Auf Jahressicht liegt die Aktie gut 25 Prozent im Plus.
Was in der neuen Woche für die IONOS Aktie zählt
Die Marke von 35 Euro
Sie ist die nächste Hürde und nur 14 Cent entfernt.
Das Kundenwachstum
Es bleibt der wichtigste Treiber für Umsatz und Bewertung.
Die Stimmung für Technologiewerte
Sie entscheidet, ob das Jahreshoch wieder in Sicht kommt.
Stammdaten
IONOS Group SE: ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS, US-Handelssymbol IOSDF (OTC)
United Internet AG: ISIN DE0005089031, WKN 508903, Handelssymbol UTDI, US-Handelssymbol UDIRF (OTC)
Nemetschek SE: ISIN DE0006452907, WKN 645290, Handelssymbol NEM, US-Handelssymbol NEMTF (OTC)
Infineon Technologies AG: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY (OTC)
TeamViewer SE: ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV
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