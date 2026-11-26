Interessant ist der Vergleich im eigenen Konzern. United Internet, mit rund 64 Prozent Hauptaktionär von IONOS, gewann 3,85 Prozent und damit fast doppelt so viel wie die Tochter. Am IONOS-Anteil allein kann das nicht liegen. Anleger schauen bei der Mutter offenbar stärker auf den Mobilfunker 1&1, um den es zuletzt unbestätigte Marktspekulationen gab.

Für IONOS selbst bleibt die Lage freundlich. Die Jahresprognose ist bestätigt. Am 1. April 2027 übernimmt der bisherige SAP-Vorstand Thomas Saueressig die Führung, der langjährige Chef Achim Weiß verlässt das Unternehmen Ende März. Das Geschäft mit Webhosting und Cloud-Diensten für kleine und mittlere Unternehmen läuft über Abonnements und ist entsprechend planbar. Vom 52-Wochen-Tief bei 20,90 Euro hat sich der Kurs um rund 64 Prozent erholt.