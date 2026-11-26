Solide, aber nicht spektakulär: Die IONOS Aktie gewinnt am Donnerstag 2,02 Prozent auf 34,34 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Damit bleibt der Webhoster aus Montabaur knapp unter seinem Dienstagsschluss von 34,58 Euro und auf dem letzten Platz der 15 größten Tagesgewinner.
IONOS Aktie: TecDAX Gewinner – 2 Prozent Plus, doch die Mutter United Internet läuft dem Webhoster davon
Die IONOS Aktie schließt am Donnerstag 2,02 Prozent höher bei 34,34 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Cloud- und Hostinganbieter holt den Mittwoch fast vollständig auf. United Internet gewinnt fast doppelt so viel.
Warum steigt die IONOS Aktie heute?
IONOS hat am Donnerstag nichts gemeldet. Die Aktie folgte dem Markt, der sich nach der Kehrtwende an der Wall Street kräftig erholte. Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der MDAX gewann 2,34 Prozent, der TecDAX rund 2,1 Prozent. IONOS lief damit ziemlich genau im Gleichschritt mit den Indizes.
Am Morgen hatte das Plus bei 1,78 Prozent gelegen, bis zum Schluss kam wenig hinzu. Der Xetra-Umsatz von 2,14 Millionen Euro blieb überschaubar.
Die Mutter ist heute die spannendere Aktie
Interessant ist der Vergleich im eigenen Konzern. United Internet, mit rund 64 Prozent Hauptaktionär von IONOS, gewann 3,85 Prozent und damit fast doppelt so viel wie die Tochter. Am IONOS-Anteil allein kann das nicht liegen. Anleger schauen bei der Mutter offenbar stärker auf den Mobilfunker 1&1, um den es zuletzt unbestätigte Marktspekulationen gab.
Für IONOS selbst bleibt die Lage freundlich. Die Jahresprognose ist bestätigt. Am 1. April 2027 übernimmt der bisherige SAP-Vorstand Thomas Saueressig die Führung, der langjährige Chef Achim Weiß verlässt das Unternehmen Ende März. Das Geschäft mit Webhosting und Cloud-Diensten für kleine und mittlere Unternehmen läuft über Abonnements und ist entsprechend planbar. Vom 52-Wochen-Tief bei 20,90 Euro hat sich der Kurs um rund 64 Prozent erholt.
Was jetzt für die IONOS Aktie zählt
Der Dienstagsschluss bei 34,58 Euro
Erst darüber wäre der Rücksetzer vom Mittwoch vollständig aufgeholt.
Die 50-Tage-Linie
Am 20. November war die Aktie bei 34,00 Euro darunter gefallen. Der heutige Schluss liegt wieder über diesem Niveau.
Das Jahreshoch bei 38,02 Euro
Es liegt knapp 11 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Stammdaten
IONOS Group SE: ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS, US-Handelssymbol IOSDF (OTC)
United Internet AG: ISIN DE0005089031, WKN 508903, Handelssymbol UTDI, US-Handelssymbol UDIRF (OTC)
1&1 AG: ISIN DE0005545503, WKN 554550, Handelssymbol 1U1
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
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