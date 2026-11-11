IONOS Aktie: Covalis Capital reduziert Leerverkäufe um über 10 Prozent - wird das Cloud-Geschäft zum Kurstreiber?

Die IONOS-Aktie befindet sich in einer spannenden Ausgangslage. Mit einem Kurs von 35,44 Euro und einem Tagesgewinn von 1,49 Prozent zeigt das Papier eine positive Entwicklung. Gleichzeitig hat Covalis Capital seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,77 Prozent auf 0,69 Prozent gesenkt. Das entspricht einer Reduzierung um rund 10,39 Prozent gegenüber der bisherigen Positionsgröße. Noch bemerkenswerter ist der längerfristige Rückgang gegenüber dem im Juni ausgewiesenen Niveau von 1,06 Prozent. Seitdem hat der Hedgefonds seine damalige Short-Position um rund 34,91 Prozent verringert. Die zentrale Erkenntnis: Covalis Capital reduziert seine Wette auf fallende IONOS-Kurse deutlich, während die Aktie aktuell zulegt. Für die weitere Entwicklung sind grundsätzlich zwei Szenarien denkbar. Sollte IONOS seine Wachstumschancen im Cloud- und Hosting-Geschäft erfolgreich nutzen, die Profitabilität verbessern und die Erwartungen des Kapitalmarktes erfüllen oder übertreffen, könnte dies eine weitere positive Neubewertung unterstützen. Bleiben die operativen Ergebnisse dagegen hinter den Erwartungen zurück, könnten Wettbewerbsdruck und wirtschaftliche Risiken erneut auf den Aktienkurs wirken. Die Reduzierung der Short-Position ist deshalb ein interessantes Indiz für eine veränderte Positionierung, aber keine Garantie für steigende Kurse. Für IONOS-Aktionäre bleibt es spannend: Der einzige aktuell ausgewiesene Shortseller fährt sein Engagement zurück – jetzt muss die Geschäftsentwicklung zeigen, ob die Aktie daraus nachhaltigen Rückenwind gewinnen kann.