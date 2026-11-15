Intuitive Surgical Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer mit minus 21 Prozent im Jahr – ist der Roboter-Chirurg jetzt reif für die Wende?

Warum ist Intuitive Surgical Nasdaq100 Verlierer der Woche?

Die Sorge um Preissenkungen, neue Konkurrenz und ein schwächeres US-Wachstum belastet die Aktie weiter.

Was zeigt die Intuitive Surgical Chartanalyse?

Einen Abwärtstrend auf Jahressicht mit einem Bodenbildungsversuch um 400 Dollar.

Wie stark wächst Intuitive Surgical?

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 22 Prozent auf 3,05 Milliarden Dollar.