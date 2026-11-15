Mehr als 10.000 Eingriffe pro Tag, 22 Prozent Umsatzwachstum, ein Rekord bei den Systemverkäufen – und trotzdem ist die Intuitive-Surgical-Aktie einer der Nasdaq100 Verlierer der Woche. Sie gab 2,03 Prozent nach, auf Jahressicht beträgt das Minus 21,56 Prozent. Der Kurs von rund 395 Dollar liegt weit unter früheren Höhen. Die Börse fürchtet, dass die goldenen Jahre der Roboterchirurgie mit Preiskürzungen und neuer Konkurrenz zu Ende gehen. Unsere Intuitive Surgical Aktie Prognose prüft, ob die Sorge berechtigt ist.
Intuitive Surgical Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer mit minus 21 Prozent im Jahr – ist der Roboter-Chirurg jetzt reif für die Wende?
Die Intuitive-Surgical-Aktie verliert 2,03 Prozent und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche, auf Jahressicht liegt sie 21,56 Prozent im Minus. Der Pionier der Roboterchirurgie wächst um 22 Prozent, doch Preissenkungen, Konkurrenz und ein schwächeres US-Wachstum belasten. Unsere Intuitive Surgical Aktie Prognose zeigt, was die Intuitive Surgical Chartanalyse signalisiert und wie die Intuitive Surgical Aktienprognose mittel- bis langfristig aussieht.
Der Hintergrund
Starkes Quartal, schwacher Ausblick auf die Preise
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 22 Prozent auf 3,05 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,00 Dollar klar über den Erwartungen. Die Zahl der Eingriffe mit da Vinci und Ion wuchs um 15 Prozent, Intuitive verkaufte 546 da-Vinci-Systeme, davon 315 der neuen Generation da Vinci 5. Die installierte Basis wuchs auf mehr als 12.000 Systeme. Im Quartal kaufte Intuitive eigene Aktien für 2,94 Milliarden Dollar zurück, belastend wirkte ein Vergleich in einem Kartellverfahren über 450 Millionen Dollar. Den Kursrutsch löste aber etwas anderes aus: Intuitive senkt für häufige, gutartige Eingriffe die Preise und erwartet deshalb, dass der Instrumentenumsatz je Eingriff um 3 bis 5 Prozent sinkt. Hinzu kommt eine Preissenkung in China.
Kurzfristige Prognose
Intuitive Surgical Chartanalyse: Bodenbildung im Abwärtstrend?
Die Intuitive Surgical Chartanalyse zeigt eine Aktie, die nach einem Jahr Abwärtstrend eine Bodenbildung versucht. Auf Monatssicht liegt sie trotz der Wochenverluste gut 5 Prozent im Plus. Die runde Marke von 400 Dollar ist der zentrale Bereich: Oberhalb davon festigt sich das Bild, darunter rückt die Zone um 380 Dollar in den Blick. Nach oben wäre der Bereich um 450 Dollar die nächste wichtige Hürde. Für die kurzfristige Intuitive-Surgical-Aktie Prognose sind Signale zur US-Nachfrage und zur Gesundheitspolitik in Washington entscheidend.
Szenario 1: Erholung Richtung 450 Dollar
Bestätigen Kliniken eine stabile Nachfrage nach da Vinci 5, könnte die Aktie die Bodenbildung abschließen.
Szenario 2: Seitwärts um 400 Dollar
Bis zu den Jahreszahlen im Januar dürfte die Aktie in einer engen Spanne pendeln.
Szenario 3: Neues Tief unter 380 Dollar
Weitere Belastungen durch Preissenkungen oder Gesundheitsreformen könnten den Abwärtstrend fortsetzen.
Mittel- bis langfristige Prognose
Intuitive Surgical Aktienprognose: Marktführer unter Druck
Mittel- bis langfristig hängt die Intuitive Surgical Aktienprognose an drei Fragen. Erstens das Wachstum in den USA: Die Zahl der da-Vinci-Eingriffe wuchs dort nur noch um rund 10 Prozent, laut Management der schwächste Wert seit der Corona-Zeit. International lag das Plus bei 20 Prozent. Zweitens die Konkurrenz: Mit den Systemen von Johnson & Johnson und Medtronic drängen erstmals ernsthafte Rivalen auf den Markt. Drittens die Preise: Die angekündigten Senkungen sollen den Zugang zur Roboterchirurgie verbreitern, drücken aber den Umsatz je Eingriff. Für 2026 erwartet Intuitive ein Wachstum der da-Vinci-Eingriffe von 14 bis 15 Prozent. Das durchschnittliche Analystenziel liegt laut TIKR bei rund 478 Dollar – Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Die installierte Basis von mehr als 12.000 Systemen sorgt für wiederkehrende Umsätze, die rund 84 Prozent des Geschäfts ausmachen.
Häufige Fragen zur Intuitive Surgical Aktie Prognose
Warum ist Intuitive Surgical Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Die Sorge um Preissenkungen, neue Konkurrenz und ein schwächeres US-Wachstum belastet die Aktie weiter.
Was zeigt die Intuitive Surgical Chartanalyse?
Einen Abwärtstrend auf Jahressicht mit einem Bodenbildungsversuch um 400 Dollar.
Wie stark wächst Intuitive Surgical?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 22 Prozent auf 3,05 Milliarden Dollar.
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