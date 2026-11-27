Die Intuitive Surgical Aktie (US-Handelssymbol: ISRG) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 427,18 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 1,68 Prozent. Das Unternehmen stellt das Operationssystem da Vinci her.
Intuitive Surgical Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – Medizintechnik im Minus
Die Intuitive Surgical Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 427,18 Dollar und zählt mit minus 1,68 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Was über den Kursrückgang bekannt ist.
Kursgrund
Warum die Intuitive Surgical Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser für den Rückgang der Intuitive Surgical Aktie ist nicht bekannt. Mit einem Minus von knapp 1,7 Prozent gehört sie am Freitag zu den Nasdaq100 Verlierern, ohne dass eine Unternehmensmeldung vorläge. Auffällig ist, dass viele defensive Titel im verkürzten Handel nach Thanksgiving nachgeben.
Häufige Fragen zur Intuitive Surgical Aktie
Warum ist die Intuitive Surgical Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Intuitive Surgical Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 427,18 Dollar.
Was macht Intuitive Surgical?
Das Unternehmen stellt das Operationssystem da Vinci her.
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