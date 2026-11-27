Warum ist die Intuitive Surgical Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.

Wie hoch ist der Kurs der Intuitive Surgical Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 427,18 Dollar.

Was macht Intuitive Surgical?

Das Unternehmen stellt das Operationssystem da Vinci her.