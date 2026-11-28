Intuit Aktie: Von 677 auf 272 Dollar in elf Monaten – wie tief kann der TurboTax-Konzern noch fallen?

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 18:45 3 Min.

Die Intuit Aktie hat seit Jahresbeginn fast 60 Prozent verloren. Jetzt senkt der Konzern wegen einer Sparte die Umsatzprognose und verkauft Mailchimp. Die Bewertung ist so niedrig wie lange nicht.

Bild: Intuit Inc.

Steuererklärung und Buchhaltung gelten als Geschäfte, die immer laufen. An der Börse hat das Intuit nicht geschützt. Die Intuit Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 271,94 US-Dollar, praktisch unverändert. Am 26. Dezember 2025 hatte sie noch bei 676,55 US-Dollar geschlossen. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund 58 Prozent. Intuit Inc. · ISIN: US4612021034 · WKN: 886053 · Handelssymbol: ITU · US-Handelssymbol: INTU Kursentwicklung seit Jahresbeginn rund −58 % Schlusskurs am 27. November, plus 0,08 Prozent 271,94 $ neue Mitte der Umsatzprognose (zuvor 23,4 Mrd. $) 23,2 Mrd. $ Verkaufspreis für Mailchimp rund 3,7 Mrd. $ Quelle : Intuit, Ergebnis erstes Geschäftsquartal vom 19. November 2026; Nasdaq-Kursdaten Die Nachricht Eine Sparte zieht die Prognose nach unten Am 19. November legte Intuit Zahlen vor, die für sich genommen ordentlich waren: Umsatz 4,35 Milliarden US-Dollar, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr, bereinigter Gewinn je Aktie 2,91 US-Dollar bei erwarteten 2,70 US-Dollar. Doch der Konzern senkte die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr. Verantwortlich ist das Finanzportal Credit Karma, dessen Wachstum sich abschwächte. Die Gewinnprognose blieb unverändert. Am selben Tag gab Intuit den Verkauf des E-Mail-Marketingdienstes Mailchimp für rund 3,7 Milliarden US-Dollar bekannt. Der Ausblick auf das laufende Quartal lag klar unter den Erwartungen: Erwartet wird ein bereinigter Gewinn je Aktie von 3,17 bis 3,22 US-Dollar, Analysten hatten mit 3,98 US-Dollar gerechnet. Die Aktie verlor daraufhin knapp 13 Prozent. Die Bewertung Günstig wie lange nicht – aus Angst vor der KI Der größte Teil des Kursverlusts liegt vor der Prognosesenkung. Softwareaktien stehen 2026 insgesamt unter Druck, weil Anleger fürchten, dass KI-Assistenten Aufgaben übernehmen, für die Kunden bisher Programme abonnieren. Bei einer Steuersoftware liegt die Sorge nahe. Die Folge ist eine Bewertung, die es bei Intuit lange nicht gab: ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16,5. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 21,4 Milliarden US-Dollar, der Konzern kaufte eigene Aktien für 5,5 Milliarden US-Dollar zurück und zahlt 1,38 US-Dollar Quartalsdividende. Das 52-Wochen-Tief bei 252,84 US-Dollar ist nur sieben Prozent entfernt. Was für die Intuit Aktie spricht Zweistelliges Umsatzwachstum, unveränderte Gewinnprognose, hohe Rückkäufe, Dividende und eine im eigenen Vergleich niedrige Bewertung. Was dagegen spricht Gesenkte Umsatzprognose, schwaches Credit Karma, schwacher Quartalsausblick, KI-Sorgen im Softwaresektor und ein intakter Abwärtstrend. Häufige Fragen zur Intuit Aktie Wo steht die Intuit Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 271,94 US-Dollar. Warum wurde die Prognose gesenkt?

Wegen schwächeren Wachstums beim Finanzportal Credit Karma. Was passiert mit Mailchimp?

Intuit hat den Verkauf für rund 3,7 Milliarden US-Dollar vereinbart. Fazit: Der Beweis steht aus Die Intuit Aktie wird für eine Zukunft bestraft, die noch nicht eingetreten ist. Ob die Schwäche auf eine Sparte begrenzt bleibt, ist die entscheidende Frage. Die Antwort kommt mit der Steuersaison im Frühjahr.

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